Feuerwehr kämpft mit Personalproblemen

Die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt hat ein Personalproblem. Aktuell sind von 292 Stellen 19 Stellen nicht besetzt. Das hat das Rathaus auf Anfrage der Fraktion Die Andere mitgeteilt.

Den größten Fehlbedarf gibt es demnach im Bereich Gefahrenabwehr. Dort sind 13 der insgesamt 198 Stellen nicht besetzt. Weitere vier Mitarbeiter fehlen in der Regionalleitstelle Nord-West mit ihren insgesamt 52 Personalstellen.

Die Gefahrenabwehr beschäftigt laut Verwaltung die Mitarbeiter, die „365 Tage im Jahr die Gefahrenabwehr und den Rettungsdienst sicherstellen“. Dabei geht es unter anderem um die klassischen Löscheinsätze, um Hilfe bei Unfällen und schnelle medizinische Hilfe.

Im Vergleich zu Vorjahren hat sich der Anteil unbesetzter Stellen erhöht. Zum Jahreswechsel 2016/17 etwa waren im Einsatzdienst von damals 170 Stellen vier Stellen unbesetzt. Seither sind mit der aktualisierten Gefahrenabwehr-Bedarfsplanung für die wachsende Stadt zusätzliche Personalstellen geschaffen worden.

Begleitet werden die Personalengpässe der Feuerwehr von zunehmenden Überstunden und Krankschreibungen. Der Krankenstand ist laut Verwaltung von 7,41 Prozent im Jahr 2018 auf 7,47 Prozent im Jahr 2019 angestiegen.

Die Anzahl der vergüteten Überstunden in der Gefahrenabwehr sei von insgesamt 17.269 im Jahr 2018 auf 22.830 im Jahr 2019 angestiegen. Pro Mitarbeiter seien 2018 rund 117, 2019 rund 148 Überstunden geleistet und vergütet worden.

Die Nichtbesetzung der offenen Stellen liege „vor allem an den geringen Bewerberzahlen“, schreibt die Verwaltung. Die Bewerberzahl sei von etwa 80 im Jahr 2014 auf nur noch 20 bis 30 Interessenten im Jahr 2019 zurück gegangen.

Eine Ursache dafür sei die direkte Nachbarschaft zum Land Berlin, wo derzeit über 300 Feuerwehrbeamte gesucht würden. Die Landeshauptstadt und der Fachbereich Feuerwehr hätten bereits diverse Aktionen gestartet, um die Bewerberzahlen zu erhöhen.

Dazu zählten das Jobticket, Unterstützung bei der Wohnraumsuche, Dauerausschreibungen für fertig ausgebildete Brandmeister und Notfallsanitäter, sowie Aktionen über Soziale Medien in den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirken unmittelbar in den Berufsalltag der Rettungskräfte hinein. Krankmeldungen oder Quarantänefälle habe es in den Feuerwehren der Landeshauptstadt bisher aber nicht gegeben, sagte Rathaussprecherin Christine Homann am Montag auf MAZ-Anfrage.

Für den Fall von Erkrankungen seien die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen worden, dass der Betrieb der Rettungs- und Einsatzkräfte in vollem Umfang gewährleistet sei.

Die Mitarbeiter des Brandschutzes, des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehren seien seit Mitte Februar in speziellen Schulungen auf die aktuelle Situation vorbereitet worden. Die Besetzung in den Feuerwachen sei „deutlich reduziert“ worden, Sport und Training seien nur noch einzeln möglich.

Dienstabende und Lehrgänge für die Freiwilligen Feuerwehren seien bis auf weiteres komplett ausgesetzt. Deren Häuser dürften nur noch im Einsatzfall betreten werden.

Die Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes sei seit dem Inkrafttreten der ersten Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens Mitte März „leicht rückläufig“, sagt die Sprecherin.

Zugenommen hätten die Einsätze im Zusammenhang mit Infektionstransporten. Im Einsatzgeschehen des Brandschutzes habe es bisher keine offenkundigen Veränderungen gegeben.

Überstunden bei der Potsdamer Feuerwehr hatten erst vor wenigen Jahren zu einer bundesweit beachteten Tarifauseinandersetzung geführt, die im Sommer 2017 in höchster Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht entschieden wurde.

Die Landeshauptstadt zahlte ihren Mitarbeitern 2018 schließlich Entschädigung in Millionenhöhe für unentgeltliche Mehrarbeit in den Jahren 2007 bis 2014.

Von Volker Oelschläger