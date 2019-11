In Potsdam werden „Nachtschwestern“ fürs Fernsehen gesucht

Am Stern

„Suchen die für den Film oder was?“ „Wollen wir da mitmachen?“ Freitagnachmittag im Stern-Center: Eine Traube von gut fünfzig Menschen steht um einen kleinen abgesperrten Bereich herum, in dem zwei Leinwände aufgebaut sind. Mittendrin eine junge Frau, die gerade ihre Gesangskünste unter Probe stellt. Anschließend wird es hitzig: Caster Otto Mitschke inszeniert einen Streit mit ihr. So kann sie auch ihre Schauspielkünste unter Beweis stellen.

Die Ufa-Talentbase sucht derzeit nach Komparsen für ihre Produktionen, allen voran die für die RTL-Serie „Nachtschwestern“. Am Freitag und Samstag ist die Castingfirma im Stern-Center. Jeder, der einmal Filmluft schnuppern möchte, darf vorsprechen. Die Ufa produziert die Serie, der Drehort ist Berlin-Wannsee.

Casting zieht Potsdamer an

In der Schlange vor dem Bereich wartet auch Victoria Kunze. Zusammen mit ihrer Mutter Heike ist sie zu dem Casting gekommen. Die 17-Jährige aus der Waldstadt war bereits in der Schauspiel-AG ihrer Schule aktiv. Seit ihrer Kindheit interessiert sie sich für Film und Fernsehen, verrät sie. Jetzt habe sie die Gelegenheit genutzt. „Man hat ja nicht immer die Chance, zu einem Casting zu gehen“, erklärt sie. Und auch ihre Mutter will sich ausprobieren: „Mal schauen, was daraus wird.“ In Babelsberg aufgewachsen, hatte die 52-Jährige schon früh Kontakt zum Film, spielte als Schülerin sogar einmal eine Statistenrolle.

Victoria und Heike Kunze wollen ihr Glück probieren Quelle: Bernd Gartenschläger

Verkehrsunfälle, Kneipen-Schlägereien, schiefgegangene Sex- Spielchen: Der Nachtdienst in einem Krankenhaus ist turbulent. Der TV-Sender RTL hat rund um die Alltagserfahrungen der Nachtschwestern eine Serie konzipiert. Nach zehn Episoden geht die Serie nun in die zweite Staffel. Dafür werden derzeit noch Komparsen gesucht.

Ufa sucht nicht nur für aktuelle Produktion

Wer immer schon einmal „Patient, Pfleger oder Arzt“ werden wollte, kann sich im Stern-Center einfinden. Am Freitag dauert das Casting noch bis 19 Uhr. Am Samstag geht es um 14 Uhr weiter. Zwar suchen die Caster primär unentdeckte Talente für „Nachtschwestern“. Jedoch wird beim Casting eine Datei angelegt, die auch für andere Produktionen gültig ist. „Wir wissen ja auch nicht, was in ein paar Jahren vielleicht mal gebraucht wird“, verrät Caster Marcel Nitschke.

Deshalb wird eine Datei angelegt, die auch bei anderen Produktionen herangezogen werden kann. Interessierte können sich in den Bereichen Schauspiel, Gesang, Akrobatik oder auch Moderation einbringen. Mitbringen müsse man dazu nichts, lediglich die „Lust am Fernsehen“, erklärt Marcel Nitschke: „Wer Filmluft schnuppern möchte, ist bei uns richtig.“

Von Johanna Apel