Die Medienstadt Babelsberg ist ein internationales Aushängeschild von Potsdam. Neben dem Studio Babelsberg gehört die Produktionsfirma Ufa zu großen Akteuren. Doch der Standort und auch die Filmbranche verändern sich. Ufa-Geschäftsführer Joachim Kosack sprach vor dem ersten „virtuellen Standorttag“ über die Entwicklung.

Herr Kosack, welche großen Namen drehen als nächstes in Babelsberg?

Joachim Kosack: Das müssen Sie das Studio Babelsberg fragen, wo die amerikanischen Stars sind. Unsere Top Stars sind die Darsteller und Darstellerinnen von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten.“ Das ist die erfolgreichste Serie Deutschlands und eine wirtschaftliche Säule der UFA. Über andere Produktionen kann ich noch nicht viel preisgeben. Auf jeden Fall wird es einige Dreharbeiten in Potsdam und Umgebung geben.

Ihr bekanntester Nachbar in der Medienstadt, die Studio Babelsberg AG, soll verkauft werden. Hat Sie das überrascht?

Das wäre für den Standort eine große Sache. Die Frage ist, ob das wirklich passiert und wann. Die Zukunft von Studio Babelsberg, und ob es nicht weitere starke Partner und Partnerinnen für den international attraktiven Produktionsstandort braucht, ist seit Jahren immer wieder ein Thema.

Glauben Sie, dass ein texanischer Fonds ohne inhaltliche Beziehung zu Film und Fernsehen dem Standort Babelsberg dienen wird?

Bei solchen Fonds kommt es auch immer darauf an, wer die operativ handelnden Personen vor Ort sind. Wenn das weiterhin Menschen sind, die mit Verve und Haltung ihr Geschäft betreiben, wie wir es aktuell vom Studio Babelsberg kennen, dann muss es nicht zwangsläufig schlecht sein, dass ein texanischer Fonds dahintersteht. Ich denke aber nicht, dass dieser Verkauf für die Medienstadt in Gänze, angesichts anderer drängender Fragen, wirklich das Entscheidende ist.

Babelsberg ist auch in Hollywood bekannt

Die UFA wird mit den anderen Akteuren der Medienstadt am Freitag einen „virtuellen Standorttag“ veranstalten. Um welche drängenden Fragen soll es dort gehen?

Der Standort ist ein Kleinod. Man hat ihn in der Stadt kaum auf dem Schirm, aber dieser Ort hat weltweit einen Namen. Babelsberg ist in Hollywood genauso bekannt, wie Hollywood anderswo. Vielleicht kommt auch mal Keanu Reeves für einige Wochen in die Stadt, aber das ist gar nicht alleine ausschlaggebend und wichtig für die Medienstadt, das ist nur ein winziger Teil der Dinge, die hier geschehen. Beim virtuellen Standorttag geht es um die Haltung zur Politik, zur Bebauung, zur Anbindung und Freiflächen. Wir haben so unterschiedliche Firmen, die alle Medien und Bewegtbild machen. Als Gruppe gegenüber der Politik sind wir stark. Das andere Thema, dem wir uns stellen müssen, ist der extreme Fachkräftemangel.

Schauspieler Keanu Reeves hat Szenen für „Matrix 4“ sowie für den vierten Teil der „Wick-Serie“ im Studio Babelsberg gedreht. Quelle: Jordan Strauss

Aber jeder will doch zum Film, oder?

Ja, deshalb waren wir lange davon verschont. Aber jetzt ist der Fachkräftemangel komplett in der Branche angekommen. Wir müssen ins Thema Talentbindung und Ausbildung investieren. Wir müssen viel diverser und breiter rekrutieren und kommunizieren, was es für Ausbildungen, Traineeprogramme und Volontariate bei uns gibt, sowie einen Einstieg für Menschen ermöglichen, die sich neu orientieren und einen Quereinstieg anstreben.

Keanu Reeves will keine Zuschauer beim Dreh

Die Medienstadt wird immer dichter bebaut. Welche Probleme sehen Sie bei dieser aktuellen Entwicklung?

Dieser Ort sollte nicht für Wohnungen da sein, weil wir Gewerbefläche brauchen. Wir sind in einer boomenden Wirtschaft. Wir brauchen Raum und Platz. Und dafür ist es gut der Politik zu sagen, welche Ziele wir haben: Wir brauchen Produktions- und Büroflächen, gerade für junge Firmen. Und wenn es erschwinglich bleibt und man sich hier vernetzen kann, sind das Standortvorteile gegenüber Berlin.

Ein Thema ist auch der „Tower of Babelsberg“, den Daniel Libeskind bauen soll. Was halten Sie davon?

Alles, was an Raum entsteht, ist gut und schafft Arbeitsplätze. Das Konzept dieses Towers muss aber einhergehen mit den Bedürfnissen der Anrainer. In Hollywood gab es die Entwicklung, dass sich die Firmen, die neue Gewerbeflächen nutzen sollten, sich diese gar nicht mehr leisten konnten. Wenn die Entwicklung nur investitionsgetrieben ist, steigt der Mietpreis. Da muss man aufpassen.

Und was denken Sie über den hohen Turm?

Keanu Reeves will nicht, dass ihm jemand aus dem 8. Stock beim Drehen zuschaut. Das ist nicht trivial. Die Geheimhaltung ist ein Thema. Wir müssen gemeinsam darüber sprechen.

Eine andere „Ufa-DNA“ als 1945

Was erwarten Sie von der Politik zur Unterstützung der Medienstadt?

Dass man in der gesamten Bau- und Stadtplanung gemeinsam über die Weiterentwicklung des Standortes und des boomenden Medienmarkts im Austausch bleibt. Das geschieht längst und funktioniert sehr gut, aber das darf nicht abreißen.

Welche Rolle spielt Babelsberg in den langfristigen Perspektiven der UFA?

Die heutige UFA hat in ihrer DNA nicht dieses „Wir sind Babelsberger“. Das war bis 1945 so. In den Neunzigern saßen wir dann in Berlin, bevor wir hierherzogen. Wir haben auch keine eigenen Studios hier, aber wir arbeiten daran wieder Babelsberger zu werden. Wir wollen hier bleiben und sind hochinteressiert daran, dass es ein attraktiver Standort bleibt.

Gibt es für eine Expansion noch genug Platz?

Wir haben keine konkreten Expansionswünsche. Die UFA Serial Drama hat eine neue Außenkulisse für GZSZ eingeweiht, direkt neben der Berliner Straße. Das ist ein großes und langes Committment der UFA, von Bertelsmann und RTL zum Standort Babelsberg.

