Uferweg am Griebnitzsee in Babelsberg - Potsdam will Urteil gegen B-Plan anfechten

Das Rathaus hat nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts gegen den Bebauungsplan zur Durchsetzung eines Uferwegs am Griebnitzsee eine Nichtzulassungsklage eingereicht. Die richtet sich zunächst gegen die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, dass eine Revision nicht zugelassen wird.