Im Dauerkonflikt um einen Uferweg am Griebnitzsee, sollte die Stadt die weiße Flagge schwenken. Bevor sie einen weiteren Versuch unternimmt, den Ufer gegen Eigentümerinteressen durchzusetzen, sollte eine politische Abwägung der Risiken und Chancen erfolgen, fordert die CDU-Fraktion in einem Brief an alle Stadtverordneten in Potsdam. „Wir fordern, alle Optionen für einen friedlichen Kompromiss gemeinsam mit den Eigentümern am Griebnitzsee zu prüfen“, schreibt Fraktionsvorsitzender Götz Friederich. Es dürfe zu keiner weiteren Konfrontation kommen.

CDU-Fraktion: Macht es noch Sinn?

Seit mehr als 20 Jahren befindet sich die Stadt durchgängig in Auseinandersetzungen mit dem Versuch, mittels Enteignung privater Wohngrundstücke einen Uferweg am Griebnitzsee an der Stelle des alten Kolonnenwegs der Grenztruppen durchzusetzen.

Nach unzähligen verlorenen Gerichtsverfahren durch alle Instanzen und nun gerade wieder nach dem Scheitern des aktuellen Bebauungsplans vor dem Bundesverwaltungsgericht stellt die CDU infrage, ob es für die Stadt Potsdam Sinn macht, erneut einen kostspieligen, zeitaufwendigen und Unfrieden stiftenden Anlauf zu starten.

Der Dauerstreit verbraucht nach Friedrichs Auffassung große finanzielle Ressourcen und Arbeitskraft der Verwaltung. „Aber vor allem waren es auch über 20 Jahre Streit und Unfrieden, die das Leben und das Miteinander in unserer Kommune nicht zum Besseren beeinflusst haben“, heißt es in dem Brief weiter. Viele Gründe würden für einen friedlichen Kompromiss sprechen.

Kosten in andere Projekte investieren

Die CDU-Fraktion führt mehrere Punkte an: Kosten, rechtliche Situation, Sinnhaftigkeit und historische Wahrheit. Sie alle würden gegen eine weitere Konfrontation sprechen. Geschätzte Gesamtkosten von mindestens 40 Millionen Euro für solch einen 1,7 Kilometer langen Uferabschnitt am Griebnitzsee sieht die CDU-Fraktion in wichtige Infrastrukturprojekte der Stadt –sozialer Wohnungsbau, öffentlicher Nahverkehr, Kitas, Schulen oder Radwege – besser investiert.

„Künftige Verfahren werden nicht einfacher werden, da ein Großteil dieser historischen Gärten inzwischen wieder angelegt und nicht mehr Brachland sind“, schreibt Götz Friederich weiter. Hinzu komme, dass im direkten Umfeld mit dem Babelsberger Schlosspark, dem Norduferweg am Griebnitzsee, dem Tiefen See, dem Schlosspark Cecilienhof und den Wanderwegen am Havelufer bereits mehrere ausreichend freie Zugänge zu den Berliner und Brandenburger Gewässern vorhanden seien.

„Sowohl die finanziellen Ressourcen, als auch die vorhandenen Verwaltungskapazitäten fehlen dann an anderen wichtigen Stellen. Daher sollte die Stadtverordnetenversammlung abwägen, ob wirklich ein weiterer Versuch für einen Bebauungsplan am Griebnitzsee unternommen werden sollte.“ Aus Sicht der CDU-Fraktionsmitglieder sollte die Stadtpolitik ihre bisherigen Beschlüsse revidieren.

