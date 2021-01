Babelsberg

Die Informationspolitik der Stadtverwaltung im Streit um den Uferweg am Griebnitzsee gerät in die Kritik. Er habe „kein Verständnis dafür, dass die Stadtverordneten vom Oberbürgermeister nicht unverzüglich über die Ablehnung der Nichtzulassungsbeschwerde zum Bebauungsplan Nr. 125 Uferweg Griebnitzsee informiert worden sind“, erklärte der Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) am Dienstag gegenüber MAZ.

Dabei wäre nach seiner Ansicht in der Plenarsitzung Anfang Dezember oder in der darauffolgenden Sitzung des Hauptausschusses dafür Gelegenheit gewesen: „So erfährt die Stadtverordnetenversammlung von diesem Vorgang aus der Presse.“

Stadt verschweigt Gerichtsschlappe

Wie berichtet, hat das Bundesverwaltungsgericht im Streit um den gescheiterten Bebauungsplan für den Uferweg eine Nichtzulassungsbeschwerde der Stadt gegen das Urteil des Oberverwaltungsgericht vom Dezember 2019 zurück gewiesen.

Der Beschluss vom 26. November 2020 ist erst am Montag durch die MAZ öffentlich bekannt geworden. Aus dem Rathaus kam bisher keine Mitteilung dazu.

Scharfenberg kritisierte vor dem Hintergrund des Beschlusses auch, dass die Entscheidung über eine von den Linken beantragte Prüfung zum Bau von Steganlagen zur Umgehung gesperrter Ufergrundstücke auf der Wasserseite sich „noch über mindestens zwei Monate hinzieht, obwohl sie im Dezember hätte getroffen werden können“.

Neue Lage für Steg-Initiative

Im Umweltausschuss hatte die Verwaltung dazu erklärt, dass der B-Plan Nr. 125 bis zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes über die Nichtzulassungsbeschwerde „rechtsverbindlich“ sei. Dieser B-Plan aber schließe „die Zulässigkeit einer Steganlage als vorübergehende Alternative zu einem landseitigen Uferweg“ aus.

Wie berichtet, ist mit dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes bereits der zweite Bebauungsplan hinfällig, den die Stadt zur Wiederherstellung und langfristigen Sicherung des zeitweise durchgängigen Uferweges am Griebnitzsee aufgestellt hatte.

Uferweg seit 2004 sukzessive gesperrt

Der einstige Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen war nach dem Mauerfall 1989 mehr als ein Jahrzehnt über eine Distanz von 2,8 Kilometern frei zugänglich, bevor er ab 2004 von Anrainern in erheblichen Teilen abgesperrt wurde.

Die Stadtverordneten hatten im Juni 2020 mit Blick auf ein mögliches Scheitern der Nichtzulassungsbeschwerde einen Grundsatzbeschluss verabschiedet, nach dem am Ziel eines freien Uferweges festgehalten wird.

Doch auch hier gibt Scharfenberg der Verwaltung für die weitere Umsetzung schlechte Noten. So kritisiert er, dass die Stadtverordneten erst aus der Zeitung von der Ausschreibung eines neuen B-Planes erfahren hätten, statt vorher einbezogen zu werden.

Keine Debatte vor drittem Versuch

Wie berichtet, soll im dritten Anlauf erneut ein B-Plan für die gesamte Distanz aufgestellt werden. Das widerspricht unter anderem einer Empfehlung der Initiative Griebnitzsee für alle.

Die hatte sich nach der zweiten Niederlage der Stadt vor dem Oberverwaltungsgericht im Dezember 2019 dafür ausgesprochen, es im nächsten Anlauf mit mehreren Bebauungsplänen für kleinere Abschnitte zu versuchen.

Einerseits seien die Erfolgsaussichten pro Abschnitt größer, andererseits würde das Scheitern in einem oder dem anderen Abschnitt nicht zu Lasten des Gesamtvorhabens gehen.

Von Volker Oelschläger