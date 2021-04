Babelsberg

Die Landeshauptstadt Potsdam unternimmt einen dritten Versuch zur Wiederherstellung und Sicherung eines durchgängigen öffentlichen Weges am Südwest-Ufer des Griebnitzsees per Bebauungsplan.

Der Auftakt ist zum 5. Mai vorgesehen. Dann sollen die Stadtverordneten laut Sitzungs-Tagesordnung den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan Nr. 174 „Griebnitzsee-Ufer“ verabschieden.

Mit Umsetzung der Planung sei „nicht vor 2026 zu rechnen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage zum Aufstellungsbeschluss. Die Erarbeitung des Plans soll mit Zuarbeit aus der Verwaltung extern erfolgen, die Kosten werden mit „voraussichtlich rund 517.000 Euro“ beziffert.

Das Plangebiet ist identisch mit dem der Bebauungspläne Nr. 8 „Griebnitzsee“ und Nr. 125 „Uferzone Griebnitzsee“, die von Uferanrainern in den Jahren 2009 und 2019 mit Normenkontrollklagen vor dem Oberverwaltungsgericht zu Fall gebracht worden sind.

Akttuell ist die Hälfte des Weges blockiert

Die 2,8 Kilometer lange Uferpartie auf dem früheren Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen war nach dem Mauerfall mehr als zehn Jahre komplett frei zugänglich. Sie wurde dann jedoch ab 2004 sukzessive von Anrainern gesperrt, die Eigentumsrechte geltend machten.

Aktuell ist laut Stadt rund die Hälfte des gesamten Weges durch Anrainer blockiert. Bei einem Teil davon handelt es sich um sogenannte gefangene Grundstücke, die auf beiden Seiten an gesperrte Abschnitte angrenzen und nur über das Wasser erreichbar sind.

Ziel des dritten Bebauungsplans ist analog zu seinen Vorgängern die „Herstellung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen durchgängigen öffentlichen Uferweg und die dauerhafte Erlebbarkeit der Uferzone des Griebnitzsees für die Allgemeinheit“.

Stadt orientiert sich am OVG-Urteil

Grundlage des neuen Bebauungsplanes ist eine Überprüfung der Festsetzungen des Vorgängerplans Nr. 125 „Uferzone Griebnitzsee“ auf Basis der Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts, das zahlreiche Mängel festgestellt hatte, und eines zwischenzeitlich von der Verwaltung in Auftrag gegeben Rechtsgutachtens.

Besondere Berücksichtigung, so heißt es im Aufstellungsbeschluss, soll eine „detaillierte Ermittlung der privaten Belange der Grundstückseigentümer bezüglich der Wegeführung und des Schutzes ihres Eigentums“ mit „anschließender gerechter und verhältnismäßiger Gewichtung“ finden.

Zudem sollen „sämtliche Abwägungsbelange“ auf ihre „Aktualität und rechtliche Notwendigkeit“ hin überprüft werden.

„Beachtliche Bewertungsfehler“

Details dazu gibt es in einer am Donnerstagabend im Rathaus-Informationssystem veröffentlichten Mitteilungsvorlage für die Stadtverordneten mit dem Titel „Ergebnisse des OVG-Urteils und dessen rechtlicher Beurteilung“.

Analysiert werden sechs in der Urteilsbegründung aufgegriffene Themenfelder wie „Ermittlung und Bewertung der Eigentümerbelange“, „Einfriedungen“ oder „Bodenschutz“ mit zahlreichen Unterpunkten und – zumeist – einer Bewertung durch das eigene Rechtsgutachten der Stadt.

Der kürzeste Kommentar des Gutachters der Stadt findet sich unter dem Punkt 5, in dem es heißt: „Die vom Gericht aufgezeigten Ermittlungs- und Bewertungsfehler sowie der damit verbundene Fehler im Abwägungsvorgang sind ... beachtlich.“ Kommentar des Rechtsgutachters: „Kenntnisnahme“.

DDR-Kolonnenweg bietet keine Basis

In einer Zusammenfassung kommt die Verwaltung zu dem Ergebnis: „Das Gericht hat durch sein Urteil das städtebauliche Ziel der Herstellung eines durchgehenden Uferwegs grundsätzlich nicht in Frage gestellt.“ Dies eröffne „den Weg in ein erneutes Bebauungsplanverfahren“.

In dem erneutes Verfahren müssten „die Rechte der Grundstückseigentümer bezüglich der Wegeführung und dem Schutz ihres Eigentums stärker in Augenschein genommen und berücksichtigt werden“.

Der ehemalige Verlauf des Kolonnenwegs werde nicht mehr „als Rechtfertigung für die Wiederaufnahme der Streckenführung gesehen“, weil seine „Inanspruchnahme nach 1990 ohne Rechtsgrundlage erfolgte“.

Analysiert wird in einem „Exkurs“ auch die immer wieder vorgebrachte Möglichkeit von Stegen zur Umgehung gesperrter Grundstücke auf der Wasserseite bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Bebauungsplans. Das Ergebnis: Eine Absage.

Absage an Stegvariante

Festgestellt wird zunächst, dass „Umstegungen“ für „weite Teile des Ufers“ festgesetzt werden müssten: „Denn auf eine Umstegungslösung kann eigentlich nur dort verzichtet werden, wo die Landeshauptstadt bereits Eigentümerin ist ...“.

Betroffen, so heißt es weiter, wären im Falle eines Stegebaus auch Grundstücke von Eigentümern, „die eine Öffnung des Griebnitzseeufers befürworten“, weil sich „ansonsten ein Zick-Zack-Verlauf des Weges ergäbe“.

Schließlich wird festgestellt, dass für die Stegvariante ein Planverfahren mit Abwägung der Interessen von Grundstückseigentümer und Öffentlichkeit nötig würde. Diese Abwägung aber sollte dem Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan überlassen werden.

Von Volker Oelschläger