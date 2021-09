Potsdam-Babelsberg

Zu einem Abstecher an den Griebnitzsee reichte die Zeit noch: Olaf Scholz, Kanzlerkandidat und Potsdamer Direktkandidat der SPD zur Bundestagswahl, nahm eine Einladung des Vereins „Griebnitzsee für Alle“ an, um sich am Sonntagmittag über den Streit um einen Uferweg informieren zu lassen.

Verein kämpft für freien Uferweg

Der Verein kämpft für einen durchgängigen Weg auf Potsdamer Seite des Griebnitzsees vom S-Bahnhof bis zum Park Babelsberg. Nach der Wende bestand dieser Weg – es war ein ehemaliger Grenzkolonnenweg. Dieser führte aber über die privaten Grundstücke von See-Anrainern. Ab 2009 haben mehrere Grundeigentümer den Weg gesperrt, damit sie Seezugang haben.

Die Stadt Potsdam will ebenfalls einen öffentlichen Weg durchsetzen. Doch ist sie mit ihren Bebauungsplänen schon zweimal vor Gericht gescheitert. Einen dritten Anlauf für einen rechtssicheren Bebauungsplan, der das Baurecht klärt, nimmt sie aktuell.

Uferweg-Befürworter begrüßten Olaf Scholz (l.( am Griebnitzsee. Quelle: Julius Frick

Doch was kann SPD-Spitzenmann Olaf Scholz dazu sagen? Eine große Schar Vereinsmitglieder und Sympathisanten empfing ihn – darunter Regisseur Volker Schlöndorff. Unterhalb der „Stalin-Villa“ (Villa Herpich) an der oberen Karl-Marx-Straße traf man sich an einem freien Uferstück. Transparente „Freies Ufer“ wurden hochgehalten.

Statement zu Enteignungen

Die Zeit war knapp, aber der Kandidat hörte zu. Scholz machte deutlich, dass auch er einen freien Uferweg unterstützt: „Ich bin dafür, dass dieser Weg durchgängig zugänglich wird und zwar so schnell wie möglich.“ Dies durchzusetzen, obliegt der Stadt.

Was er von Enteignungen halte, wollte Wolfhard Kirsch von Scholz wissen. Er ist Stadtverordneter für das Bürgerbündnis und zugleich ein Grundeigentümer, der den Weg auf seiner Fläche beräumen ließ. Die SPD insgesamt hatte sich zuletzt in Fragen von Enteignungen, etwa im Sinne einer sozialen Wohnungspolitik, durchaus offen gezeigt. Der SPD-Kandidat reagierte in Potsdam gelassen. „Ich glaube, dass das die Konsequenz wäre“, sagte er – was durchaus als Befürwortung dieses Mittels verstanden werden, kann, wenn es um einen neuen Uferweg am Griebnitzsee geht.

Von Ildiko Röd und Alexander Engels