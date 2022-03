Ukraine-Flüchtlinge in Potsdam: Bislang 720 Asylanträge von Kriegsflüchtlingen

Potsdam

Die Potsdamer Stadtverwaltung hat die Verantwortung für die Betreuung ukrainischer Geflüchteter nun weitgehend aus der Hand gegeben: Wie die Leiterin des Krisenstabs, Potsdams Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) am Mittwoch mitteilte, wird die Arbeiterwohlfahrt nun auch die Koordination von Wohnungsangeboten für die Kriegsflüchtlinge übernehmen. Zuvor war bereits die Organisation freiwilliger Helfer von der Awo übernommen worden.

Potsdam mit doppelt so vielen Flüchtlingen wie 2015

Die Stadt müsse sich auf ihre hoheitlichen Aufgaben konzentrieren und andere Arbeiten an Partner delegieren, so Brigitte Meier zur Begründung. Zunächst hatte ihr Krisenstab die Koordination von Spenden, Schlafplatzangeboten und Ehrenamtlichen mittels einer eigenen Mailadresse und dem Online-Portal Helpto selbst in Angriff genommen. „Manches können die Wohlfahrtsverbände auch einfach besser als eine Verwaltung, etwa Stellen schaffen und besetzen oder Spendenquittungen ausgeben“, so die Beigeordnete weiter. Sie betont: „Schon jetzt hat die Stadt mehr als doppelt so viele Geflüchtete versorgt wie 2015.“ Damals war der Bürgerkrieg in Syrien der Hauptfluchtgrund, bundesweit waren in jenem Jahr fast 900.000 Schutzsuchende registriert worden.

Für 2021 geht Brigitte Meier zunächst von 1200 bis 1400 Geflüchteten aus, die dauerhaft in Potsdam bleiben werden. Diese Zahl ergibt sich aus der prozentualen Verteilung registrierter Geflüchteter nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Kommunen. Die Grundlage der Berechnung ist die Annahme, dass eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kommen werde. Es sei aber „davon auszugehen, dass das mehr Menschen werden“, sagt Brigitte Meier, „wenn das so ist, dann wird wieder neu verteilt.“

Krieg gegen die Ukraine: Frust bei potenziellen Helfern

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die vielen Hilfsangebote der Potsdamer im Rathaus schlicht verpufft sind. Der Frust bei Bürgerinnen und Bürgern, die sich als Dolmetscher oder zum Bettenaufbau andienen wollten oder gar Zimmer in ihren Wohnungen frei hatten, ist groß, wie Beiträge in den sozialen Medien zeigen. Der Vorwurf die Verwaltung habe „nichts aus 2015 gelernt“, als unkoordinierte Ehrenamtler sich stark bei der Betreuung Geflüchteter eingesetzt hatten, ist noch einer der milderen, die Meier und ihrem Team dort gemacht werden. Auch Angela Schweers, Vorstandsvorsitzende der Awo, hat in der kurzen Zeit seit Montag, seit ihre Organisation die Koordination der Helfer übernommen hat, schon einigen Unmut abbekommen. „In den wenigen Tagen haben wir einerseits bereits um die 50 Angebote für Wohnraum erhalten, die zusätzlich zu den mehr als 300 Angeboten kommen, die die Stadt bekommen hat“, sagt sie, „und uns erreichen auch die Stimmen derjenigen, die sagen, sie hätten sich schon längst gemeldet, aber nie eine Antwort bekommen.“

Das soll sich nun ändern. Die Awo hat ein Büro mit hauptamtlichen Mitarbeitern für die Koordination geschaffen, habe auch die Angebote an die Stadt vorliegen und plant weiteres Personal für diese Aufgabe ein. „Wir sichten alles und melden uns bei jedem zurück“, verspricht Angela Schweers. Doch nicht jede gut gemeinte Hilfsofferte ist für die ukrainischen Familien auch praktikabel. „Die sind fertig und müssen zur Ruhe kommen, da muss sehr vieles passen“, sagt Angela Schweers. Eine private Unterbringung für wenige Tage sei da nicht sinnvoll.

Das wird jetzt gebraucht Der „Konvoi Drushba“ sucht vor seiner Abfahrt am Samstag dringend große Mengen Babynahrung und Milchpulver sowie haltbare Konserven-Nahrung. „Wir hoffen hier wirklich auf die Unterstützung lokaler Händler, wir kommen sofort vorbei und kaufen ein“, sagt René Kulke für den Konvoi. Zu erreichen sind die Helfer via Instagram. Die Awo sammelt für die Menschen in der Ukraine haltbare Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Taschenlampen und Powerbanks, Medikamente und Verbandmaterial. Zur Ausstattung hiesiger Geflüchteter gibt es eigene Bedarfslisten online. Das „Potsdam Welcome Team“, zu dem HochDrei e.V. und die Jüdische Gemeinde gehören, versorgt ebenfalls Geflüchtete in Potsdam. Hier stehen etwa Bettwäsche, Herrenschuhe, Kleidung für Senioren, Wasserkocher, Thermobehälter, Kochplatten und -töpfe auf dem Zettel.

Potsdam: Mehr als 700 Asylanträge

Wie viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine genau in der Stadt sind, weiß indes niemand. Klar ist, dass sich mit Stand Mittwochmittag 1042 Menschen über die zentrale Ausländerbehörde in Potsdam registriert haben, 720 Asylanträge wurden ausgefüllt. An 105 Menschen wurden bereits Geldleistungen ausbezahlt. „Hier ist ein großes Problem, dass diese Menschen faktisch kein Zugriff auf ihre Konten haben, sie haben also vor einer Auszahlung buchstäblich kein Geld in der Tasche“, sagt Brigitte Meier.

„An dieser Stelle setzen wir zunächst mit Naturalien an, teilen also auch Nahrungsmittel oder Lunchpakete aus“, erklärt Awo-Chefin Angela Schweers. Zudem verteilt die Arbeiterwohlfahrt Sim-Karten für das Handy, hilft beim Ausfüllen von Asylanträgen – und sammelt weiter Sachspenden. „Es ist ein Märchen, dass beispielsweise Kleiderspenden nicht helfen, die werden jetzt hier vor Ort durchaus gebraucht“, sagt sie und verweist auf die Bedarfslisten auf der Homepage der Wohlfahrtsorganisation und auf die Awo-Schatztruhe am Schlaatz, die nun auch am Wochenende geöffnet sei.

Auch andere Wohlfahrtsverbände, religiöse Gemeinden und private Organisationen bringen sich weiter in der Hilfe für die Ukraine ein – sowohl in Potsdam als auch an den EU-Außengrenzen. So wird etwa am Samstag ein zweiter Konvoi des federführend von Sozialarbeitern der Stiftung SPI organisieren „Konvoi Drushba“ an die ukrainische Grenze fahren. Online wirbt auch das „Potsdam Welcome Team“, an dem sich unter anderem die jüdische Gemeinde beteiligt, um Sachspenden, darunter auch Kleidung für Senioren.

Von Saskia Kirf