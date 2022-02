Potsdam

Ab sofort arbeitet im Potsdamer Rathaus ein Verwaltungsstab zur Hilfe für Menschen in der Ukraine. Er soll helfen, Hilfsangebote von Potsdamerinnen und Potsdamern zu koordinieren. Gleichzeitig ist er der Kontakt innerhalb des bundesweiten Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“, das aus Potsdam mitgesteuert wird, um sich auf die erwartete Flüchtlingsaufnahme vorzubereiten.

Potsdam bereitet sich auf Flüchtlingsaufnahme vor

Geleitet wird dieser Stab von der Sozialbeigeordneten Brigitte Meier (SPD) und von Bernd Richter, dem Werkleiter des Kommunalen Immobilien Service (Kis) der Stadt. Ab Montag wird der Stab tagen.

Das „Häfen“-Bündnis, das aus 120 Städten besteht, hat sich bereit erklärt, flüchtende Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Das Bündnis setzt sich seit 2019 für das Ende der Lager und eine Hilfe für Flüchtende an den europäischen Außengrenzen ein. „Die Geflüchteten haben unsere volle Solidarität“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

Friedenskundgebung auf dem Alten Markt in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Um sich auf mögliche Szenarien einer neuen Flüchtlingskrise vorzubereiten, müsse man „in den Dialog mit den Kommunen treten“, fordert er: „Denn schon morgen können wir vor einer noch größeren Herausforderung als 2015 stehen.“ Dafür müsse der Bund Vorkehrungen treffen, um eine Aufnahme der flüchtenden Menschen in den Kommunen zu ermöglichen.

Keine Unterbringung in Sporthallen

Potsdam selbst prüft laut Schubert derzeit „zahlreiche Möglichkeiten von Unterkünften“. Dabei orientiere man sich an den Zahlen, die das Land Brandenburg aktuell erarbeitet. Eines stehe dabei fest: Eine Unterbringung in Sporthallen werde es nicht geben, so Potsdams OB.

Bereits in der vergangenen Woche hat die Stadtverwaltung eine separate E-Mail-Adresse (Ukraine-helfen@rathaus.potsdam.de) eingerichtet, um Hilfsangebote zu koordinieren. „Ich danke allen Potsdamerinnen und Potsdamern, die sich spontan bereit erklären, Wohnraum zur Verfügung zu stellen oder auf eine andere Art helfen zu wollen“, sagt Schubert, „ich bin froh, Oberbürgermeister einer Stadt sein zu dürfen, deren Bürgerinnen und Bürger immer wieder gezeigt haben und nun auch wieder zeigen, dass Sie solidarisch mit Menschen sind, die von Flucht und Vertreibung betroffen sind.“

Migrantenbeirat hofft auf viele, passende Hilfsangebote

Auch Fereshta Hussain, Vorsitzende des Potsdamer Migrantenbeirats, bereitet sich mit ihren Kollegen auf die ukrainischen Geflüchteten vor. Hussain weiß aus Erfahrung, was sie alles erstes brauchen: „Die Menschen brauchen als erstes eine Unterkunft und Ruhe, um anzukommen. Manche brauchen vielleicht medizinische Unterstützung oder warme Kleidung, weil sie auf der Flucht nicht so viel mitnehmen konnten.” Sie hoffe, dass die Stadt Potsdam sich jetzt schnell organisiert und genügend Unterkünfte bereitstellen kann.

Der Migrantenbeirat kann Angehörige und Ankommende vor allem mit Informationen unterstützen und Hilfe, wie Übersetzer oder Angebote zur psychischen Unterstützung, vermitteln. Es sei wichtig, dass die Menschen nicht nur Informationen aus den Sozialen Medien, sondern vor allem von offiziellen Stellen beziehen.

Solidarität mit Vitali Klitschko in Kiew

In einer weiteren Erklärung hat sich Schubert ausdrücklich mit- dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, solidarisiert. Dieser hatte 2014 den Potsdamer M100-Medienpreis gewonnen. Damals stand er an der Spitze der demokratischen und pro-europäischen Bewegung in seinem Land und erreichte gemeinsam mit der Opposition die Absetzung von Präsident Wictor Janukowytsch.

Schubert sei bewusst, „welch großer Druck in dieser schrecklichen Kriegssituation auf Vitali Klitschko und seinen Bürgermeisterkollegen lastet, die den Zivilschutz organisieren müssen.“ Seine Gedanken seien „bei den Menschen in der Ukraine, die von der russischen Aggression betroffen sind

Von Nick Wilcke und Lena Köpsell