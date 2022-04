Ukrainer in Potsdam: Online-Tool soll Geflüchtete endlich in Wohnungen bringen

Potsdam

Die Landeshauptstadt setzt beim Zusammenbringen von ukrainischen Geflüchteten und Anbietern von Wohnraum jetzt auf ein eigens geschaffenes Online-Tool. Es soll die Kommunikation zwischen den Beteiligten vereinfachen, wie die zuständige Beigeordnete Brigitte Meier (SPD) am Donnerstag erklärte.

Wohnen für Geflüchtete in Potsdam bleibt schwierig

Noch immer halt das sogenannte Wohnungsmatching: Mehr als 500 Potsdamer haben der Stadtverwaltung seit Beginn des Krieges in der Ukraine freie Zimmer oder Wohnungen gemeldet, doch die Vermittlung an Geflüchtete klappt weiterhin nicht. Mittlerweile seien die rund 150 Bürger, die noch immer Schlafplätze in ihrer Wohnung vergeben wollen, kontaktiert worden, sagt der Vorstand der Arbeiterwohlfahrt, André Saborowski. „Wir hoffen, dass in der nächsten Woche die ersten Menschen einziehen können.“ Auch knapp 60 komplette Wohnungen oder Häuser sind im Angebot, dort zeichnet die Wohnungstauschzentrale der Stadt verantwortlich.

Das Online-Tool soll nun als internes Werkzeug dienen. „Alle, die sich bei der Stadt gemeldet haben, wurden angeschrieben und konnten einen Fragebogen ausfüllen, dessen Ergebnisse hier eingetragen werden“, erklärt Jörn Hartwig von Potsdamer beratungs- und Designunternehmen D-Labs, von dem das Tool stammt. Wie viele Zimmer angeboten werden, welche Besonderheiten – etwa mangelnde Barrierefreiheit oder eine begrenzte Nutzungsdauer – vorliegen, auch die Kontaktdaten der Anbieter werden dort eingetragen. Auf der anderen Seite stehen die Bedürfnisse der Wohnungssuchenden. „Mitarbeiter des Rathauses sehen sich die beiden Seiten an und schauen, was zusammenpassen kann“, erklärt er das Vorgehen. Ziel des Tools sei es, den internen Prozess von verfügbaren Unterkünften von der Erfassung über die Vermittlung bis zur langfristigen Betreuung schneller und sicherer zu gestalten.

Unterbringung in Biosphäre und Metropolishalle

Zugleich steht die nächste Herausforderung für die ehren- und hauptamtlichen Helfer im Raum. „Menschen, die ohne organisierte Strukturen privat untergebracht waren, stehen nun vermehrt bei uns und brauchen Unterstützung“, sagt Brigitte Meier. Diese Menschen werden zunächst in den Notunterkünften Biosphäre und Metropolishalle untergebracht, sollen aber so schnell wie möglich in den freien Wohnraum vermittelt werden. Und auch diejenigen Anbieter, bei denen die private Unterbringung gut klappt, will die Stadt erfassen. „Es soll künftig verstärkt um die Beratung gehen“, kündigt Brigitte Meier an.

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind in Potsdam 2.563 aus der Ukraine geflüchtete Menschen bei der Ausländerbehörde registriert worden. 2500 Geflüchtete haben Krankenkassenkarten ausgestellt bekommen. Es wurden 1.643 Anträge auf finanzielle Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestellt, über 1000 davon wurden bereits ausgezahlt.

571 ukrainische Geflüchtete sind mit Stand Donnerstag noch in Hotels, Pensionen und Herbergen untergebracht, müssen diese aber demnächst verlassen. 59 Menschen wohnen derzeit in der Metropolis-Halle, weitere 110 in der Biosphäre.

Von Saskia Kirf