Brandenburger Vorstadt

Familie Hofmann-Dworschak hat Platz. Viel Platz, den sie gern teilen würde mit Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten. Doch die Familie wartet nun schon seit vier Wochen auf die Vermittlung ihrer neuen Mitbewohner: Noch immer hakt es beim Zusammenbringen von Potsdamern und Geflüchteten.

Potsdam: Vermittlung von Wohnungen klappt noch nicht

Mehr als 600 Wohnraumangebote haben die Stadtverwaltung seit dem 24. Februar, dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine, erreicht. Auch Tanja Hofmann hat sich gleich in den ersten Kriegstagen an die Stadt gewandt. Den Anstoß hatte der älteste Sohn der Familie gegeben. „Jeder hat die Bilder aus der Ukraine gesehen, auch ich, und ich war total schockiert“, sagt Ravik Dworschak. Er ist zwölf Jahre alt, wohnt mit Mama Tanja Hofmann, Papa André Dworschak und zwei jüngeren Brüdern in der Brandenburger Vorstadt. 140 Quadratmeter bewohnt die Familie. „Ich war mir erst gar nicht so sicher, was ich als Kind überhaupt machen kann, um zu helfen“, sagt Ravik Dworschak.

Doch dann sei es darum gegangen, Menschen ein Zuhause zu geben, einen ruhigen Platz zum Ankommen – und eine Familie, die sie aufnimmt. „Das hat mir gefallen. Ich habe ein eigenes Zimmer und hab dann beschlossen, dass ich zu meinen Brüdern ins Zimmer ziehe. Dann ist hier Platz.“ Knapp 20 Quadratmeter bietet Raviks Kinderzimmer, genug Raum für eine oder zwei Personen. Doch auf das Angebot, hier sofort ein Obdach für Geflüchtete schaffen zu können, bekommt Familie Hofmann-Dworschak keine Antwort. „Es kam eine Standard-Mail, danach haben wir nichts mehr gehört, und zwar bis heute“, sagt Tanja Hofmann.

169 Unterkünfte sind frei

Das so genannte Wohnungsmatching ist kompliziert. Die mehr als 600 Angebote wurden zunächst „durch einen standardisierten Meldebogen für eine Vervollständigung oder Qualifizierung der Angaben erneut und einheitlich erhoben“, wie Stadtsprecherin Juliane Güldner erklärt. Viele der angebotenen Plätze seien nur für eine sehr kurze, erste Unterstützung gedacht gewesen, andere seien bereits vermittelt. Übrig bleiben 169 Unterkünfte, 56 davon sind komplette Wohnungen, 113 betreffen Zimmer wie das von Ravik Dworschak.

Zunächst hatte die Verwaltung die Vermittlung zwischen Gastgebern und Gästen selbst übernommen, dann aber in die Hände der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gelegt, die auch die Koordination ehrenamtlicher Helfer für die Geflüchteten organisiert. Bei Angeboten für komplette Wohnungen mietet die Stadt diese selbst an. „Es handelt sich dabei um eine öffentliche Unterbringung analog der Gemeinschafts– und Sammelunterkünfte“, sagt Juliane Güldner. Diese Wohnungen würden auch von der Stadt selbst verwaltet hinsichtlich der Belegung und der Umsetzung von Mieterpflichten.

Awo telefoniert Anbieter ab

„Wir als Awo nehmen uns jetzt die vorsortierten Angebote privaten Wohnraums, nehmen Kontakt zu den Anbietern auf und schauen, was jeweils konkret möglich ist“, sagt Awo-Vorstand André Saborowski. Ein Team von 30 ehrenamtlichen Helfern sei speziell für dieses Projekt geschult worden. „Wir müssen aus beiden Perspektiven schauen, welche Unterstützung gebraucht wird, sowohl von Seiten derjenigen, die dringend eine Unterkunft brauchen als auch aus Sicht der Familien, die Platz zur Verfügung stellen“, sagt André Saborowski.

Dafür haben die Ehrenamtler in der vergangenen Woche angefangen, all die Menschen zu kontaktieren, die ihre Gästezimmer, Sofas oder extra freigezogene Räume angeboten haben. Bis Ostern, hofft der Awo-Vorstand, soll „zumindest ein Großteil“ abgearbeitet sein. Nach der Kontaktaufnahme bietet die Awo einen Vor-Ort-Termin an, damit die Ehrenamtler den Anbietern ihre Fragen beantworten können. „Wir kontrollieren die Vermieter nicht, sondern wollen unterstützen“, betont André Saborowski, „wir stellen uns vor, dass aus solchen Gesprächen mittelfristig Patenschaftsmodelle entstehen, damit die Potsdamer sofort wissen, wen sie ansprechen können, wenn zum Beispiel Sprachmittler gebraucht werden, wenn mal was kaputt geht. Einfach, wenn Unterstützung im Alltag notwendig ist.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir teilen gern“

Tanja Hofmann, ihr Sohn Ravik und die Familie hat sich viele Gedanken um das Zusammenleben mit den Gästen gemacht. „Wir beide waren am Anfang ganz euphorisch, wir haben da wohl ein Helfersyndrom“, sagt Tanja Hofmann, „aber dass es auch Herausforderungen geben kann, dass da viel Verantwortung dabei ist, wurde uns erst nach und nach klar.“ Immer wieder habe die fünfköpfige Familie zusammengesessen, den Alltag und auch die persönlichen Grenzen durchgesprochen. Das Ergebnis sei letztlich immer das selbe gewesen: „Und ist bewusst, dass es nicht jedem Menschen in vielerlei Hinsicht so gut geht wie uns. Wir wollen das gern teilen“, sagt Tanja Hofmann.

Für die Ukrainer, die noch in Hotels und Pensionen untergebracht sind, drängt die Zeit. Von dieser Woche an bis Ende April müssen sie ihre Zimmer verlassen. Als Ersatzunterkunft soll in dieser Woche die Babelsberger Metropolishalle eröffnen, zudem werden Ende April in der Zeppelinstraße und Anfang Mai in der Pirschheide Wohn- und Sanitärcontainer für die Geflüchteten aufgebaut. Feldbett statt Einzelzimmer, Sammelunterkunft statt Privatsphäre – optimal sei das nicht, sagen die Helfer. „Die Metropolishalle ist wenigstens eine Lösung, aber uns ist es lieber, die Menschen in den Wohnangeboten gut zu begleiten. Es ist mit Sicherheit viel besser, sich in einer Familie zurechtzufinden, als mit Dutzenden anderen in einer Sammelunterkunft“, sagt André Saborowski von der Awo. „Komplett ersetzen werden wir solche Angebote nicht können, aber wir können sie in jedem Fall gut ergänzen.“

Das wünschen sich auch Ravik Dworschak, seine Mutter Tanja Hofmann und der Rest der Familie. „Wir freuen uns auf unseren Familienzuwachs“, sagt Tanja Hofmann. Für sie ist klar, dass die Hilfe kein kurzfristiges Abenteuer sein könne. „Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr mit unseren ukrainischen Mitbewohnern unter dem Weihnachtsbaum sitzen.“

Von Saskia Kirf