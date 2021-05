Potsdam

Die Stadtverwaltung wird dauerhaft auf zwei große Rathausstandorte verteilt. Eine langfristige Zentralisierung auf dem heutigen Verwaltungscampus in der Innenstadt ist ebenso abgesagt, wie der Wegzug des größten Teils der Verwaltungsmitarbeiter in ein „technisches Rathaus“ in einem anderen Stadtteil.

Der Innenstadt-Campus bleibt mit etwa 1500 Arbeitsplätzen auch künftig der Hauptstandort, es werde aber dauerhaft einen Zweitstandort für mindestens 500 Mitarbeiter am früheren Tramdepot in der Heinrich-Mann-Allee oder an der Edisonallee in Zentrum-Ost geben, erklärte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montag.

Im Juli gibt es Klarheit zu den Kosten

Im Juli soll die Machbarkeitsstudie für die Modernisierung des Verwaltungscampus fertiggestellt sein. Dann stehe fest, ob sich langfristig ein Neubau im Eigentum der Stadt auf dem Pro-Potsdam-Areal neben der Sporthalle Heinrich-Mann-Allee rechne, oder ob man stattdessen weitere Flächen an der Edisonallee und der Lotte-Pulewka-Straße anmiete. In jedem Fall soll bis 2027 soll dieser Zweitstandort „größtenteils nutzbar“ sein, versprach Dieter Jetschmanegg (SPD), der als Dezernent Zentrale Verwaltung die Umsetzung leitet.

In diesem Bürohauskomplex in der Potsdamer Edisonallee in Zentrum Ost werden ab 2022 viele Mitarbeiter des Bauamts temporär unterkommen. Hier könnte aber auch langfristig ein zweiter Verwaltungsstandort entstehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vorbilder in Venlo, Jyväskyla und Freiburg

Damit steht nun auch fest, dass auf dem Verwaltungscampus in der Innenstadt nördlich der Hegelallee nicht nur das Stadthaus erhalten bleibt. Hier ist nun ein moderner Neubau geplant, für den die Verwaltung europaweit schaut, was sich andere Städte für Gedanken gemacht haben - etwa das niederländische Venlo oder die finnische Partnerstadt Jyväskylä. Dort wurden zwar kleinere Rathäuser neu errichtet, doch mit hohen Ansprüchen an moderne Arbeitsbedingungen, Kundenorientierung zum Bürger hin und in nachhaltiger Bauweise.

Zu den Potsdamer Dimensionen und Ansprüchen her passt vor allem das neue Rathaus von Freiburg im Breisgau ins Konzept, das als erstes öffentlich „Netto-Plusenergie-Gebäude“ der Welt gilt – also mehr Energie erzeugt als es verbraucht. Eine gestalterische Debatte will der Oberbürgermeister damit aber nicht anstoßen. „Das muss nicht so aussehen am Ende, es muss nach Potsdam passen“, so Schubert.

Mobiles Arbeiten wird berücksichtigt – 135 Mitarbeiter auf 100 Arbeitsplätze

Wenn auch die Corona-Pandemie den Zeitplan um mindestens ein Jahr nach hinten verschoben hat, fließen die durch das Virus beschleunigten Veränderungen in der Arbeitswelt auch in die Pläne für den neuen Campus ein. „Wir werden in Büroräumen eine neue Form des Arbeitens finden, da hat die Pandemie Türen geöffnet, die wir mitbewerten müssen, damit wir mit den Neubauten nicht hinter der Zeit bleiben“, so Schubert.

Arbeitsplätze sollen angesichts zunehmender Digitalisierung und mobilem Arbeiten mit anderen Kollegen geteilt werden. Zielstellung: 135 Mitarbeitern stehen 100 Arbeitsplätze zur Verfügung. In einer ausführlichen Befragung wurden auch die Mitarbeiter mit ihren Vorstellungen an einen Arbeitsplatz eingebunden.

Während heute rund 2500 Mitarbeiter für die Stadt arbeiten, geht man laut Jetschmanegg für 2040 noch von 2300 Mitarbeitern aus. Rund 60.000 Quadratmeter Bürofläche benötige man. Deutlich mehr als 100 Millionen Euro müssen investiert werden, wobei genaue Zahlen erst im Juli genannt werden können.

Abriss von „Haus 1“ steht nicht fest – Schubert spricht von Verkleinerung

Das Schicksal von Haus 1, dem achtstöckigen DDR-Bau, der bislang vor allem die Bauverwaltung beherbergt, bleibt offen. „Ich kann mir vorstellen , dass man das Gebäude kleiner macht, die Fassade umgestaltet. Das muss wirtschaftlich geprüft werden“, so Schubert. Ein Abriss sei kein Automatismus. Das Haus 2, der etwas niedrigere DDR-Bau an der Jägerallee, spiele dagegen nur noch als Übergangslösung eine Rolle und verschwinde.

Das Haus 1 der Verwaltung wird womöglich verkleinert. Klar ist, dass es massiv umgebaut werden muss. Quelle: Peter Degener

Die Stadt wird zudem wie berichtet ein 4000 Quadratmeter großes Grundstück des Verwaltungscampus an das Land abtreten. „Die Sicherung des Schulstandorts Pappelallee war am Ende nur möglich, weil wir diesen Flächentausch für die Kollegen des Justizzentrums ermöglicht haben“, erklärte Schubert.

Zusätzlich soll im Zuge der Umgestaltung ein 10.000 Quadratmeter großes Grundstück zwischen Jägerallee und Friedrich-Ebert-Straße zur Daseinsvorsorge unbebaut bleiben, „damit wir uns nicht selbst überraschen, wenn wir wieder Flächen brauchen“, so Schubert.

Haus 2 an der Jägerallee spielt nur noch als Übergangslösung eine Rolle und wird irgendwann abgerissen. Quelle: Peter Degener

Schon heute mietet die Stadt zahlreiche Büroflächen für insgesamt 4,6 Millionen Euro im Jahr an, darunter im Hauptbahnhof, auf dem Klinikareal und in der Behlertstraße. Ab 2022 zieht die Bauverwaltung mit rund 300 Mitarbeitern an die Edisonallee, wodurch die Mietkosten auf 7,8 Millionen ansteigen. Es gebe aber Gespräche mit dem Privateigentümer der Bürobauten in Zentrum-Ost, um diese womöglich zu erwerben.

Von Peter Degener