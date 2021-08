Innenstadt

Nach zwei Jahren Bauzeit ist das Kernstück des Umbaus rund um das Leipziger Dreieck vollendet. Dem Potsdamer Verkehrsbetrieb (ViP) steht nun eine Tram-Wendeschleife am Hauptbahnhof zur Verfügung. Ab Freitag früh um 4.12 Uhr fahren die Straßenbahnen wieder ihre gewohnte Route entlang des Hauptbahnhofs. Die alten Notgleise quer über das Leipziger Dreieck sind Geschichte. Auch müssen Fahrgäste stadtauswärts nicht mehr auf der Langen Brücke aussteigen, wenn sie zum Hauptbahnhof wollen. Das monatelange Provisorium ist unnötig, weil die reguläre Haltestelle am Wasserturm neben dem Busbahnhof wieder für beide Fahrtrichtungen in Betrieb genommen wird.

Tram-Wendeschleife mit 1900 Meter Schienen

„Es ist jetzt alles Eisen in der Straße“, freute sich Axel Mittelstädt, der Infrastrukturchef des ViP bei einem Baustellenbesuch am Donnerstag. 1900 Meter neue Schienen wurden verlegt, zwei Kreuzungen und sechs Weichen verbaut und je zwei Kilometer Trag- und Fahrdrähte über den Köpfen der Potsdamer gespannt. Auch die gesamte Verkabelung wurde erneuert. Die Fahrdrähte aus einer Kupfer-Silber-Legierung schimmern noch rot, werden aber eine grüne Patina und langfristig eine schwarze Farbe annehmen. Die Oberleitungen werden von insgesamt 52 neuen Masten getragen.

Seit vergangenem Sonnabend gab es einen regelrechten Endspurt: Der Tramverkehr wurde unterbrochen, damit rund um die Uhr an den Anschlüssen gearbeitet werden konnte. Noch am Donnerstag wurden letzte Gleise einbetoniert, asphaltiert und an den Leitungen gearbeitet. Mit einem Reinigungsfahrzeug wurden schließlich die Schienen gereinigt, damit Split und Dreck nicht zu unnötigem Quietschen bei den ersten Fahrten führen. Um dauerhaft besonders leise zu sein, sind die Gleise bis auf die sichtbare Fahrspur vollständig mit Gummi ummantelt. Damit werden Erschütterungen abgefedert.

Letzte Arbeiten an der Tram-Trasse. Quelle: Varvara Smirnova

Die neue Wendeschleife ermöglicht es den Straßenbahnfahrern aus jeder Richtung kommend am Hauptbahnhof zu drehen. Im Normalbetrieb wird das kaum spürbar sein – doch wenn Havarien auf entfernten Streckenabschnitten die Bahnen ausbremsen oder ein Sperrkreis für eine Bombenentschärfung gezogen wird, wird künftig nicht mehr das gesamte Netz lahmgelegt. Es kann dann zweigeteilt werden in je eine autarke Hälfte zu beiden Seiten der Havel.

39 Millionen Euro kostet der Umbau der gesamten Kreuzung

Zugleich musste die Energie & Wasser Potsdam (EWP) im Untergrund alle Versorgungsleitungen anpassen. Strom, Gas, Trink- und Abwasserrohre wurden erneuert, teils acht Meter unter der Erde. Weil auch eine Trinkwasserhauptleitung in diesem Bereich liegt, war der Bau eine besondere Herausforderung – denn ein paar Tage Schienenersatzverkehr sind zu verkraften – aber das Wasser konnte den Potsdamern nicht einfach abgestellt werden. „Ein großer Teil der Arbeit ist im Untergrund und gar nicht zu sehen“, erklärt Tristan Grüttner von der EWP.

Der große Anteil der EWP am Großprojekt „Umbau Leipziger Dreieck“ zeigt sich auch an den Kosten. Die Stadt geht mittlerweile von Gesamtkosten von 39 Millionen Euro für alle Bauabschnitte aus. Der Straßenbau umfasst etwa 19 Millionen Euro. Der ViP zahlt rund 9,5 Millionen Euro für den Gleisbau, die Leitungen im Untergrund kosten die EWP 10,5 Millionen Euro. Angesichts stetig steigender Baukosten liege man etwa 10 Prozent über den ursprünglich kalkulierten Baukosten. Auch der Zeitplan hat sich etwas verschoben – eigentlich sollte zum Schulstart auch schon die neue Tram-Haltestelle Friedrich-Engels-Straße eingeweiht werden. Es gibt aber noch einige Arbeiten an den Oberleitungen zu erledigen.

Friedrich-Engels-Straße ab Ende Oktober wieder frei

Wenn Ende Oktober auch die restlichen Arbeiten in der Friedrich-Engels-Straße abgeschlossen sind, wird es auch für Autofahrer eine spürbare Entlastung geben,. „Dann wird die Friedrich-Engels-Straße wieder offen sein, auch für die Linksabbieger aus der Heinrich-Mann-Allee“, sagt Potsdams Verkehrsmanager Reik Becker. Seit Januar war diese Hauptstraße vom Leipziger Dreieck in Richtung Babelsberg abgeschnitten.

Zugleich soll ab Oktober auch die Leipziger Straße wieder frei sein, die auf Höhe des Schwimmbads Blu gesperrt ist. Wer aus Richtung Michendorf über die B 2 nach Potsdam will, muss dann nicht mehr über den Brauhausberg fahren, der wegen seit Monaten eine große Staufalle im Berufsverkehr war. Im Oktober wird auch der zweite Bauabschnitt beginnen, der vor allem die Straße Am Brauhausberg betrifft. Die Kreuzung mit Max-Planck-Straße und Albert-Einstein-Straße wird dann umgebaut und auch die Neugestaltung des Vorplatzes von Blu und Museum Minsk beginnt dann. Diese Arbeiten werden sich bis 2023 ziehen, aber den Verkehr längst nicht so sehr beeinträchtigen, wie der erste Bauabschnitt.

Von Peter Degener