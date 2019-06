Potsdam Verkehrsknoten in Potsdam - Der Umbau des Leipziger Dreiecks beginnt Potsdam rüstet seine Mega-Baustelle auf: Am Leipziger Dreieck hat der Umbau begonnen. Dort ist für die nächsten Jahre mit etlichen Einschränkungen zu rechnen. Eine der beiden Spuren für Linksabbieger in die Friedrich-Engels-Straße ist bereits dicht – der befürchtete Kollaps ist im Berufsverkehr am Morgen ausgeblieben.

Am Donnerstag, 13. Juni, haben die Umbau-Arbeiten am Leipziger Dreieck in Potsdam begonnen. Die Firma Ruhnke hat um 3 Uhr in der Nacht damit begonnen, die Fahrbahnen zu markieren und Schilder zu stellen. Quelle: Nadine Fabian