Havelhaus im Park Babelsberg wird saniert

Mit „Dinner for One – wie alles begann“ steht am Freitag, 6. Dezember, in der neu eröffneten Zimmerbühne, Zimmerstraße 12b, die nächste Premiere des Poetenpacks an. Die Premiere und eine weitere Vorstellung sind ausverkauft. Karten für die Vorstellungen am 7., 13., 20. und 21. Dezember jeweils um 20 Uhr gibt es aber noch unter www.theater-poetenpack.de.

Mit „Pettersson und Findus“frei nach der beliebten Kinderbuchgeschichte von Sven Nordquist präsentiert das Poetenpack in der Zimmerbühne am 5. Dezember um 10 Uhr eine Wiederaufnahme. Weitere Termine sind am 6. Dezember um 10 Uhr, am 15. Dezember um 11 und um 15 Uhr.