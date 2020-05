Corona in Potsdam: Hotels und Gaststätten zu 40 Prozent von Insolvenz bedroht

Innenstadt

Massive Umsatzeinbußen in der gesamten Wirtschaft: Eine Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer Potsdam verdeutlicht die Folgen der Corona-Pandemie für die gewerbliche Wirtschaft. Drei von vier Unternehmen erwarten Umsatzrückgänge für das Gesamtjahr, jedes fünfte rechnet sogar mit weniger als der Hälfte des normalen Umsatzes.

Besonders prekär ist die Lage im Reise- sowie im Gastgewerbe: Bei den Hotels und Gaststätten droht nach deren Angaben 40 Prozent der Betriebe eine Insolvenz, im Reisegewerbe ist es sogar mehr als die Hälfte. Zurzeit steht das Reisegeschehen europa- und weltweit weitgehend still, wodurch Reisebüros kaum aktiv werden können. Erschwerend ist, dass es im Reisegewerbe besonders lange Vorlauffristen hin zum Normalbetrieb braucht.

Busse auch nicht mehr vermietbar

Stark betroffen sind Busreiseunternehmen, die derzeit ihre Fahrzeuge nicht für Charterfahrten, im Fernverkehr oder für Gruppenfahrten einsetzen können. Noch ungeklärt ist, ab wann touristische Übernachtungen auf Charterbooten erlaubt sind. Hoffnung geben nun die ersten Lockerungen in der Gastronomie und Hotellerie, wo ein Neustart kurzfristig unter den entsprechenden Hygieneauflagen möglich ist.

Die Umfrage zeigt, dass die Wirtschaft zur Bewältigung der Krise langen Atem braucht: Jedes vierte Unternehmen rechnet erst im Verlauf des Jahres 2021 mit einer Rückkehr zur Normalität, knapp jedes zehnte sogar erst nach 2021.

Kundenrückgang sogar bis auf Null

Mehr als jedes dritte Geschäft im Einzelhandel berichtet über einen Rückgang der Kundenfrequenz von über 50 Prozent – fast jedes zehnte hat nahezu gar keine Kunden. Eine liberalisierte und flexible Handhabung der Öffnungszeiten ist deshalb nach Ansicht der Potsdamer IHK langfristig notwendig, um fehlende Umsätze wieder wett zu machen.

Mit Kreativität und Flexibilität stemmen sich Unternehmen gegen die Krise: Laut der Umfrage stellt gut jeder vierte Betrieb sein Geschäftskonzept auf andere Produkte und Kundengruppen um oder sucht neue Absatzmärkte und Absatzwege. Im Gastgewerbe oder im Einzelhandel, wo viele Unternehmen ihre Produkte nur zum Mitnehmen oder über Lieferdienste anbieten durften, tut dies sogar fast die Hälfte.

Digitale Angebote als Überbrückung

In der Krise setzt mehr als jeder dritte Betrieb auf verstärkte Digitalisierung: Besonders hoch ist der Anteil bei den personennahen Dienstleistern. Sprachunterricht, Beratungen sowie Kommunikations-, Finanz- oder Versicherungsdienstleistungen werden zum Teil virtuell durchgeführt. Zwei von drei Betrieben in dieser Branche wechseln derzeit auf digitale Formate. Auffällig ist, dass mit zunehmender Unternehmensgröße mehr Digitalisierung erfolgt. Während bei den kleinen Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten der Wert bei 30 Prozent liegt, geben dies schon 43 Prozent der Unternehmen ab 20 Mitarbeiter an. Ab 200 Mitarbeitern liegt der Wert bei knapp unter 50 Prozent, und bei Betrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern sind es sogar 80 Prozent.

Der Industrie fehlt Personal

Die mit der Pandemie einhergehenden Grenzschließungen führten laut IHK zu einem Mangel von dringend benötigtem Personal insbesondere aus Osteuropa. In der Industrie berichtet jedes vierte Unternehmen von fehlenden Mitarbeitern, in der Baubranche ist es sogar jedes zweite. Zudem meldet jedes fünfte Industrieunternehmen fehlende Waren und Dienstleistungen, im Bau ist es sogar jedes dritte. Deshalb werden neue Lieferanten für Zulieferprodukte laut Umfrage fast ausschließlich in Deutschland gesucht.

Von Rainer Schüler