Die Zufriedenheit von Anwohnern, Händlern und anderen Anrainern mit der Karl-Liebknecht-Straße ist offenbar größer, als gelegentlich angenommen.

Auf Antrag von Linken und SPD sollte die Verwaltung prüfen, durch welche Maßnahmen die Aufenthaltsqualität in dieser Straße verbessert werden kann. Die Karl-Liebknecht-Straße, so hieß es in der Begründung, friste „besonders im nördlichen Teil ein wenig beachtetes Dasein“.

In einem ersten Schritt organisierte das mit der Untersuchung beauftragte Stadtkontor eine Bürgerbefragung, deren Ergebnisse am Dienstagabend im Bauausschuss vorgestellt wurden. 700 Fragebögen wurden laut Stadtkontor im Februar und März insgesamt in Hausbriefkästen und Geschäften verteilt.

Umfragebeteiligung „bemerkenswert hoch“

Der Rücklauf sei mit 132 Bögen und einer Rücklaufquote von rund 18 Prozent „bemerkenswert hoch“. 94 Prozent der Beteiligten waren laut Stadtkontor Anwohnende, 10 Prozent Gewerbetreibende, hinzu kamen Bewohner anderer Stadtteile und Touristen.

Mit dem Wohnumfeld sind laut Umfrage fast 80 Prozent der Anwohnenden zufrieden, bei den Gewerbetreibenden lag die Zufriedenheit mit 60 Prozent etwas niedriger.

Mit dem Pflegezustand von Gehwegen und Grünflächen ist eine geringfügige Mehrheit der Anwohnenden unzufrieden, bei den Gewerbetreibenden hingegen überwiegt die Zufriedenheit mit 60 Prozent der Teilnehmenden.

Fahrradständer und Sitzgelegenheiten fehlen

Mit der Parkraum-Situation in der Karl-Liebknecht-Straße sind laut Umfrageergebnis insgesamt fast 70 Prozent der Teilnehmenden zufrieden. Bei den Gewerbetreibenden erreicht die Zufriedenheitsquote sogar 80 Prozent. Lediglich bei den Besuchenden ist sie mit 60 Prozent etwas unter dem Durchschnitt.

Gefragt wurde auch, von welchem Stadtmobiliar es mehr geben sollte. 41 Prozent der Befragten wünschten sich laut Stadtkontor mehr Sitzgelegenheiten im Straßenraum, 57 Prozent plädierten für mehr Fahrradständer, 20 Prozent für mehr Spielgeräte.

37 Prozent der Teilnehmer äußerten die Ansicht, dass alles vorhanden sei. Zusätzliche Fahrradständer wurden besonders für das Umfeld des Karl-Liebknecht-Stadions und der Bruno-H.-Bürgelschule angeregt.

Kritik am Parken in zweiter Reihe

Die meisten Anregungen zum Thema Ruhender Verkehr gab es bei 18 Nennungen mit dem Wunsch nach mehr Kontrollen zum Parken in zweiter Reihe und bei zugeparkten Einfahrten. Der Wunsch nach einer verkehrsberuhigten Straße und Einrichtung einer Fußgängerzone wurde von 15 Teilnehmern geäußert.

Bei der Frage nach dem Pflegezustand im öffentlichen Raum äußerten rund 45 Teilnehmer Kritik am Fehlen von Mülleimern. Es folgte mit 13 Teilnehmern der Wunsch nach zusätzlicher Pflanzung etwa von Blumen.

Die Umfrage lasse keinen Bedarf an „Urban Gardening „oder „Sitzelementen in den vorhandenen Grünflächen“ erkennen, so dass Stadtkontor in der Auswertung. Dabei beziehen sich die Gutachter auf einen Vorschlag des Büros Christoph Gehre, das den Kietz mit verrückbaren Holzelementen ausstatten wollte, die als Sitzelement und ebenso zum Bepflanzen einladen könnten.

Linke und SPD hatten in ihrem im September 2020 von den Stadtverordneten beschlossenen Antrag „als Beispiel zur Verbesserung der Ausgangslage“ auf diesen Entwurf verwiesen.

Ab 2023 soll nachgebessert werden

Die Karl-Liebknecht-Straße ist zwischen 1996 und 1998 zum bisher letzten Mal umfassend erneuert worden. Die damalige Planung war laut Stadtkontor durch einen umfassenden Abstimmungsprozess mit Anwohnenden und anderen Akteuren begleitet worden. Die Zweckbindungsfrist der damals eingesetzten Fördermittel ende in den Jahren 2022 und 2023.

Im Ergebnis der Befragung stellt das Stadtkontor fest, die Gestaltung der Karl-Liebknecht-Straße werde „nach wie vor positiv“ beurteilt. Die Ergebnisse der Befragung würden nun geprüft und mögliche Verbesserungsmaßnahmen unter Einbeziehung der Denkmalpflege zur Umsetzung ab 2023 ermittelt. Schwerpunkt seien Fahrradständer, Fußgängerquerungen und mehr Grün.

Einen besonderen Verbesserungsbedarf sehen die Gutachter des Stadtkontors in den Bereichen Fuß- und Radverkehr sowie beim Pflegezustand des öffentlichen Raumes. Sie verweisen zudem auf eine „besonders häufige Nennung“ von Nutzungskonflikten zwischen Pkw, Radverkehr und Fußgängern sowie bei „Müllproblemen“.



