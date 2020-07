Potsdam

Die gemeinnützige Wüstenrot-Stiftung will das Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ am Kreativhaus Rechenzentrum in der Potsdamer Innenstadt retten. Das schwer beschädigte Kunstwerk von Fritz Eisel könnte aus Mitteln der Stiftung restauriert und langfristig gesichert werden.

Den noch offenen Diskussionsprozesses um die Zukunft des Rechenzentrums, das nach 2023 baurechtlich nicht mehr neben dem Turm der Garnisonkirche geduldet wird, sieht man bei der Stiftung unproblematisch: „Wenn wir uns dafür entscheiden, der Stadt unser Engagement anzubieten, beginnt erst einmal eine Untersuchungsphase. Wir müssen erst herausfinden was zu tun ist, bevor wir in einigen Jahren mit der eigentlichen Instandsetzung beginnen würden“, sagt Philip Kurz, Geschäftsführer der Wüstenrot-Stiftung.

Er halte die Verbindung von Kunstwerk und Gebäude allerdings für wichtig. Ein Umsetzen des Denkmals an einen gänzlich anderen Ort würde Wüstenrot nicht unterstützen.

