Umsatzeinbruch: Potsdamer Wassertaxis fahren wieder – allerdings darf nicht jeder mit

Potsdam

In Potsdam beginnt die Wassertourismus-Saison für die Weiße Flotte mit einem herben Dämpfer. Durch die Corona-Verordnungen dürfen nur zwei von zehn Schiffen unter sehr hohen Auflagen fahren. Der finanzielle Schaden ist enorm.

Jan Lehmann ist Geschäftsführer der Weißen Flotte und der Potsdamer Wassertaxis. Von einer Saisoneröffnung will er eigentlich nicht sprechen. Von seinen zehn Schiffen liegen acht aktuell fest vertaut im Hafen. Nur die beiden Potsdamer Wassertaxis haben ihren Betrieb seit Samstag wieder aufgenommen. „Sie sind ÖPNV-naher Verkehr – sozusagen ein Linienbus auf dem Wasser ohne Gastronomie“, erklärt Lehmann die Genehmigung.

Anzeige

Hohe Auflagen für Wassertaxis

Wirklich viele Passagiere hat Lehmann aber nicht. „Die Genehmigung kam recht kurzfristig und in den Parkanlagen muss ja auch etwas sein, damit die Touristen die Parkanlagen besuchen“, erklärt er die Ruhe in den Parks. Die Gasthausbrauerei Meierei zum Beispiel hat aktuell geschlossen.

Weitere MAZ+ Artikel

Das volle Platzangebot, kann Lehmann allerdings auch nicht anbieten. Für den ÖPNV gilt Maskenpflicht für Fahrgäste und Mindestabstand. Das heißt, dass nur 60 statt 120 Passagiere mit dem Wassertaxi fahren dürfen und dabei in jedem Fall eine Maske tragen müssen. „Wer keine Maske hat, fährt nicht mit“, sagt Lehmann. Er will mit den Vorgaben der Landesregierung übereinstimmen. Die Verkehrsbetriebe in Potsdam handhaben das anders.

Enorme Umsatzeinbrüche

Gerade bei dem guten Wetter machen sich die Ausfälle bemerkbar. „Es fehlen zwei Monatsumsätze. Da reden wir über irgendwas zwischen 600.000 und 900.000 Euro“, sagt Lehmann. Er hat eine Förderung von der ILB beantragt und seine 150 Mitarbeiter teilweise auf Kurzarbeit umgestellt – und hat Existenzängste. „Die Weiße Flotte ist seit 20 Jahren unser Geschäft. Bei so einer Pandemie und dem herrlichen Wetter nicht ausfahren zu dürfen, ist eine Horror-Vorstellung.“ Ob er diese Einbußen aber in diesem oder den nächsten Jahren wieder einfahren kann, ist ungewiss. Die Saison geht nämlich nur noch bis Juli.

Das große Problem für ihn: „Wir haben de facto für die Ausflugsschifffahrt noch gar keine Aussage, wann es irgendwie losgehen kann“, sagt er. Ein, zwei Monate sei die Lage noch zu überstehen – „Irgendwann muss es aber wieder losgehen. Wir brauchen eine Vision“, sagt Lehmann.

Mehr zum Thema:

Von Jan Russezki