Potsdam

Die Berufsbezeichnung einer Kakao-Schamanin, die geplanten Hochhäuser neben dem Stern-Center, die Karfreitags-Witze eines Teltower Diakons und die Bauarbeiten in der Rudolf-Breitscheid-Straße – diese vier Artikel der MAZ haben unsere Leserinnen und Leser so bewegt, dass sie uns ihre Meinung dazu geschrieben haben. Was sie kritisieren, was ihre Sorgen sind und was sie fordern, lesen Sie hier.

Kakao macht keine Schamanin

Maxi Radicke will Menschen als schamanische Heilerin auf dem Weg zu mehr Spiritualität begleiten. Quelle: privat

Nur weil Frau Maxi Radicke eine zweijährige Ausbildung absolviert hat, ist sie in meinen Augen keine Schamanin. Wenn überhaupt eine Teilzeitspezialistin. Ein Schamane ist ein Mensch mit starkem geistigen Willen und emotionaler Kraft. Sie nehmen Kontakt mit Gottheiten und Dämonen auf. Sie sind Mittler zwischen Unsichtbaren, Geistern, Zauberkräften und den damit verbundenen kultischen Handlungen. Ein Schamane ist kein Beruf, sondern Berufung. Schamanen besitzen ihre Fähigkeiten schon vor der Geburt. Einen heißen Kakao zu trinken reicht wohl bei weitem nicht aus, um sich Schamanin zu nennen! Es gehören schon eine gewisse Weisheit und viele, viele Jahre des Lernens dazu. (Zu „Die Schamanin aus dem Amtsgericht“, von Angelika Metka, Potsdam)

Gruseln schon vor Baubeginn

Visualisierung der Hochhäuser der ECE, die neben dem Sterncenter in Potsdam errichtet werden sollen. Quelle: ECE/Baumschlager-Eberle

Auch wenn der Bauherr uns die Wolkenkratzer schmackhaft machen will, so sehe ich die Probleme nicht erst, wenn die Häuser stehen, sondern schon beim Bau. Die Gerlachstraße ist eine verwinkelte und halbseitig zugeparkte schmale Straße. Wie das Zusammenspiel aus Bus-, Baustellen- und Anliegerverkehr funktionieren soll, hat sich sicherlich noch keiner so recht überlegt. Wer das nicht glauben will, kann sich ja einmal heute schon den Verkehr am Durchweg zur Sternstraße ansehen. Da ist ab Baubeginn das Gruseln angesagt. (Zu „Widerstand gegen Hochhäuser am Stern-Center“, von Bodo Wittner, Kleinmachnow)

Keine guten Pointen

Martin Bindemann, Diakon in der evangelischen Kirche Teltow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Qualität eines Witzes (etymologisch verwandt mit Begriffen wie Esprit, Geist, Gewitztheit) misst sich an der geschliffenen Formulierung und Originalität seiner Pointen. Davon ist in den „Karfreitags- Betrachtungen“ und „Jesus“-Kalauern des Teltower Diakons nichts zu finden. Ein ärgerlicher Beitrag. (Zu „Jesus-Witze gegen die Schwere des Karfreitags – ist das erlaubt, Herr Diakon?“, von Wolfgang Thiel, Potsdam)

Unbequem für Radfahrer

Rudolf-Breitscheid Straße in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Es ist ja gut und wichtig, dass der Straßenbelag nach dem Winter ausgebessert wird. Die Flickschusterei in der Rudolf-Breitscheid-Straße lässt doch sehr zu wünschen übrig. Die Straßenbauarbeiter sind sicher keine Radfahrer. Man wird doch wohl heutzutage in der Lage sein Asphaltübergänge glatt und absatzfrei zu produzieren. Dies ist übrigens in unserer Stadt ein generelles Problem. Gerade nach Rohrbrüchen oder Kabelarbeiten sieht man diese Stellen nicht nur, sondern man spürt sie teilweise sogar schmerzhaft. Hier muss mehr auf Qualität geachtet werden. (Zu Straßenausbesserungen in der Rudolf-Breitscheid-Straße, von Hans-Peter Franke, Potsdam)

