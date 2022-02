Umstrittenes Potsdamer Seniorenheim: Studenten wollen gar nicht in die Josephinen-Wohnanlage

Innenstadt

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) versucht offenbar weiterhin, Wohnraum für Senioren in der Josephinen-Wohnanlage an der Freundschaftsinsel zu retten. Wie sein Sprecher Jan Brunzlow bestätigt, hat Schubert sich Mitte vergangener Woche an den Betreiber der Anlage gewandt und vorgeschlagen, eine wirtschaftliche Tragfähigkeit des Hauses zu erreichen, indem es sowohl von Studierenden als auch von Senioren genutzt wird.

Adressat des Briefes, auf den die Verwaltung bislang keine Antwort erhalten hat, war der Geschäftsführer der SSG Soziale Grundbesitzgesellschaft, die die Josephinen-Wohnanlage betreibt, Manfred Dreier-Gehle. Ende Oktober hatte der Betreiber allen rund einhundert Senioren in der Wohnanlage die Mietverträge gekündigt; letzte Woche folgte die Ankündigung, dort künftig studentisches Wohnen etablieren zu wollen.

Stadtspitze engagiert sich

Nun also will die Potsdamer Verwaltungsspitze neben den Studierenden auch Senioren in der Wohnanlage unterbringen. Dabei hat Schubert auch Hilfe angeboten, wie sein Sprecher erklärt: „Die Landeshauptstadt Potsdam bietet den Betroffenen und deren Angehörigen eine kostenlose und unabhängige Beratung durch den Pflegestützpunkt der Stadt an.“ Mit „Blick auf die angespannte pflegerische Versorgungssituation“ könnte die Stadt auch durch die kommunale Ernst von Bergmann Sozial GmbH eingreifen und die „ambulante pflegerische Versorgung von Anspruchsberechtigten“ und eine Mittagsversorgung anbieten. „Entsprechende Kapazitäten sind vorhanden, können bereitgestellt und genutzt werden“, so der Sprecher.

Indes gibt es von links reichlich Kritik an Gebaren der Betreiberfirma SSG. Stefan Wollenberg, Linken-Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung“, sagt, der Betreiber bestätige die Vermutung der Linken, „dass es offenbar zuerst um mehr Rendite aus dem Objekt geht. Die Rechtswidrigkeit der ausgesprochenen Kündigungen ist damit für mich einmal mehr offensichtlich.“

Linke erwarten hohe Mieten

Wirklich günstigen Wohnraum für Studierende erwartet Wollenberg nicht. „Gleichwohl wäre ein Miteinander von Studierenden und Seniorinnen zumindest für die verbliebenen Bewohner eine Chance, so der Betreiber dafür überhaupt aufgeschlossen ist.“

Auch die linke Studierendengruppe SDS und die Linksjugend Solid stellen sich gegen die Pläne, möblierte Studierenden-Appartments im Wohnheim zu schaffen. Sie befürchten, der Betreiber wolle „sich angesichts der großen öffentlichen Kritik an den Massenkündigungen mit dieser Wendung wieder einen positiveren Anstrich verschaffen“ und fordern den Erhalt des Seniorenwohnens. „Sie erwarten hier jedoch für die Studierenden viel zu teuren Wohnraum. Private Anbieter nutzen die hohe Nachfrage in Potsdam bereits aus“, heißt es.

Von Saskia Kirf