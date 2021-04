Babelsberg

Unter ihrem Alias-Namen Anna Front hat Jeanette Gruschke auf Facebook dazu aufgerufen, sonntags um 10 Uhr zum Müllsammeln in den Park Babelsberg zu kommen.

Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?

Es gab eine Petition gegen die nächtliche Schließung des Parks. Ich habe dort unterschrieben und dann automatisch Informationen dazu bei mir im Postfach gefunden. Darunter war eine Nachricht von Matthias Gerlach, dem Initiator der Petition, der dazu aufrief, dass Leute mit Mülltüten am Sonntag um 10 Uhr zum Sammeln in den Park kommen. Treffen sollten wir uns nicht, Stichwort Corona. Du kannst ja dann nicht in der Gruppe loswatscheln. Gemeinsam mit Anne Löhmer-Glöckner bin ich dem Aufruf gefolgt und am letzten Sonntag um zehn bei Regen losmarschiert. Wir waren anderthalb Stunden unterwegs. Wir hätten noch viel mehr einsammeln können, aber unsere Tüten waren voll.

Du hast Bilder davon auf Facebook veröffentlicht, wie war die Resonanz?

Jeanette Gruschke und Anne Löhmer-Glöckner mit dem Handwagen im Park. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ermutigend. Mich haben Leute angeschrieben, die uns Unterstützung angeboten haben. Eine Mitarbeiterin der Weißen Flotte hat uns angeschrieben und gesagt, sie würde uns sehr gerne helfen mit einem Lastenrad. Und sie könnte auch den Müll entsorgen, den wir einsammeln. Ein anderer hat uns angeschrieben, der uns mit der Bereitstellung von Mülltüten und Greifärmchen unterstützen könnte. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute das gut annehmen und mitmachen. Wir sind auf Facebook schon bei mehr als 400 Likes. Ich denke, wenn man da mit einem bisschen Elan und Ehrgeiz dran bleibt, könnte es etwas regelmäßiges werden.

Wie organisiert sich das?

Ich habe schon überlegt, aber ich weiß nicht, ob ich mir das ans Bein binden will, ob ich vielleicht eine Seite anlege auf Facebook, die wirklich nur „Reinigung Babelsberger Park“ heißt. Denn es wäre natürlich schön, wenn sich mehrere, wenn sich viele Leute beteiligen, dass man sich vorher abspricht, wer wo sammelt. Dann hätte man nämlich tatsächlich auch einmal den Park richtig sauber. Aber da muss ich noch mal drüber schlafen.

„Man trifft sich sowieso im Park“

Wie würdet ihr die Logistik, die Müllentsorgung absichern?

Ein Anfang ist die Unterstützung, die uns die Frau von der Weißen Flotte gemeinsam mit den Plastikpiraten angeboten hat. Die Plastikpiraten würden uns auch beim Sammeln helfen. Ich warte mal ab, was am Sonntag passiert. Ich bin jetzt mit mehreren Leuten im Schriftverkehr.

Stiftung kämpft gegen Müllberge Das Müllaufkommen ist im vergangenen Jahr in fast allen Park- und Gartenanlagen der Schlösserstiftung gegenüber den Vorjahren deutlich, teils um bis zu 30 Prozent, gestiegen, so Stiftungssprecher Frank Kallensee. Einen Grund kennt er nicht. Im 124 Hektar großen Park Babelsberg waren im Sommer 2020 an sechs Wochentagen drei Gärtner für je drei Stunden mit der Müllentsorgung beschäftigt. In den Vorjahren wurden an drei Wochentagen zwei Personen je ein bis zwei Stunden eingesetzt. Kallensee merkt an, dass die Müllentsorgung nicht zum „Kerngeschäft“ von Gärtnerinnen und Gärtnern gehört: „Die dafür aufgewendete Zeit und Arbeitskraft, das dafür ausgegebene Geld fehlt bei der Erfüllung der eigentlichen Pflegeaufgaben.“ Fazit des Sprechers: „Es könnte es so einfach sein: Die Menschen müssten nur die Dinge, die sie in den Park mitbringen, auch wieder mit hinausnehmen. Das entspricht nur leider nicht unseren Erfahrungen.“

Und wer mitmachen will, geht am Sonntag erst mal einfach los?

Einfach loslaufen. Denn man trifft sich sowieso in dem Park. Wir haben letzten Sonntag auch welche getroffen, die mit dem Handwagen unterwegs waren. Das werden wir jetzt übrigens diesmal auch machen.

Wie ist die Müllsituation im Park?

Ich war gerade erst am Kindermannsee. Es war wieder echt ein Graus. Du hast die Sitzecken schon von weitem gesehen, mit Bierflaschen, Tetrapacks und Tempotaschentüchern. Aufgestanden, losgegangen. Es gibt einfach bestimmte Punkte, an denen es besonders keimig ist. Hätten wir als junge Menschen vielleicht auch nicht ganz anders gemacht. Wir hätten uns da auch getroffen. Aber wir hätten unseren Müll mitgenommen. Und es sind auch Ältere – Eltern zum Beispiel, die Babywindeln im Park zurück lassen.

„Wir haben uns gegrüßt und gegrinst“

Wie hat sich die Müllsituation in den vergangenen Jahren entwickelt?

Es ist schlimmer geworden. Ich habe das schon seit einigen Jahren beobachtet. Natürlich, wenn die jungen Leute am Strand unten sitzen, es ist ja alles eingepackt. Kann auch sein, dass die Möglichkeiten zur Entsorgung des Verpackungsmülls fehlen. Aber mein Gott: Zum Hinschleppen reicht es doch auch. Ich denke, dass es wirklich mehr geworden ist.

Ist ein Kulturwandel denkbar?

Vielleicht können wir wirklich einen Stein ins Rollen bringen. Ich meine, wir haben immer schon mal eine Tüte voll Müll mitgenommen. Und ich sehe auch andere, die das tun. Neulich war es eine Frau, die hat dort oben an der alten Eiche gesessen, sich den Sonnenuntergang angesehen, und dann habe ich gesehen, wie sie was einsammelt. Sie kam uns später auf dem Weg zum Strandbad entgegen. Wir haben uns gegrüßt und gegrinst. Man sieht Leute, die das wirklich von alleine machen, aber ein Aufruf kann, denke ich, auch nicht schaden.

Von Volker Oelschläger