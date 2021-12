Templiner Vorstadt

Der Umweltausschuss der Stadtverordnetenversammmlung hat am Donnerstag schwere Kritik am Bebauungsplan für die Insel Hermannswerder geäußert. Anlass für die Planung sind Erweiterungswünsche der Hoffbauer-Stiftung, wie die geplante Pflegeschule, sowie die planerische Sicherung eines Inselrundweges, den es erst zum Teil gibt.

Die Planung soll eine geordnete und umweltverträgliche Entwicklung ermöglichen. Hierfür wurde bereits im Jahr 2012 in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Hoffbauer-Stiftung und der Landeshauptstadt Potsdam die Aufstellung eines Bebauungsplans vereinbart. Trotz der Bedenken mehrerer Stadtverordneter beschloss der Umweltausschuss am Donnerstag die Aufstellung dieses Bebauungsplans, in dessen Verfahrensablauf auch die Umweltverbände einbezogen werden.

Man will private Grün- und Sportflächen sowie die sechs Einfamilienhäuser nahe der Streuobstwiese sichern und weitere Park-and-Ride-Anlagen in Form eines Parkhauses schaffen, obwohl eine Anwohnerin vor einer Zunahme des Verkehrs warnte.

Gemeinsame Pflegeschule

Die gemeinsamen Pflegeschule der Hoffbauer-Stiftung, des Potsdamer Klinikums „Ernst von Bergmann“ (EvB) und des „Evangelischen Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin“ soll ein neues Gebäude auf der Insel bekommen. Mit bis zu 900 Auszubildenden wäre es die größte Schule für Gesundheitsberufe im Land Brandenburg.

30-Millionen-Investition

Mehr als 30 Millionen Euro soll der Neubau kosten, doch die Finanzierung ist nicht gesichert. Allein können die drei Partner gemeinsam den Bau nicht stemmen. Die Hoffbauerstiftung sieht das Land in der Pflicht, weil dieses auch für Investitionen im Krankenhausbau zuständig sei. Es geht dabei um rund die Hälfte der Baukosten.

Das Gesundheitsministerium (MSGIV) sieht die Sache anders: „Grundsätzlich ist das Land nicht verpflichtet, die Baumaßnahme zu finanzieren. Ein Anspruch auf Förderung der Baukosten für die Pflegeschule besteht nicht“, erklärte ein Sprecher auf MAZ-Anfrage.

Neubau neben dem Gymnasium

Direkt neben dem Gymnasium, wo sich bis 1945 ein im Krieg zerstörter Ziegelbau befand, soll an die Historie angelehnt gebaut werden. Ein zweiter Gebäudeteil dahinter könne eine „moderne Architektursprache“ haben.

Der neue Bebauungsplan Nr. 176 „Hermannswerder“ enthält auch einen zweiten Neubau an der bislang unbebauten südlichen Inselspitze. Dort könnte „als räumlicher Abschluss der Inselbebauung ein Neubaukomplex entstehen“, heißt es in der Vorlage zur Aufstellung des B-Plans.

Von Rainer Schüler