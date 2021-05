Berliner Votrstadt

Der Eigentümer der Kongsnaes-Matrosenstation am Jungfernsee kämpft gegen den Umweltfrevel auf seinem eigenen Grundstück.

In den vergangenen Tagen hätten Unbekannte das Grün des Uferstreifens nordwestlich vom Funktionsgebäude der Ventehalle radikal beschnitten, sagte Michael Linckersdorf am Donnerstagabend zur MAZ.

Die Täter sollen nachts gekommen sein

Pappeln, Robinien und Brombeerhecken seien der Säge anheimgefallen. Nach Angaben Linckersdorf müssen die Unbekannten in den vergangenen zwei Nächten zugange gewesen sein, denn am Tage sei seine Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft besetzt gewesen, ohne dass Fällarbeiten beobachtet worden seien.

Der Schaden bewege sich im Bereich von 10.000 Euro, sagte der Unternehmer mit Verweis auf die Kosten für eine Neupflanzung. Die Renaturierung des Uferstreifens werde mehrere Jahre benötigen.

Eigentümer setzt Belohnung aus

Er habe die Sachbeschädigung durch Unbekannt am Donnerstag sowohl bei der Stadt als auch bei der Polizei angezeigt. Dort war am Donnerstagabend zunächst keine Bestätigung zu bekommen.

Linckersdorf gab zudem bekannt, dass er für Hinweise auf die Täter eine Belohnung ausgesetzt habe. Die Bekanntmachung habe er auf seinem Grundstück an der Schwanenallee plakatiert.

Seit Jahren, so Linckersdorf, „bemühe ich mich, das Denkmalensemble der kaiserlichen Matrosenstation zu revitalisieren“.

„Ein Angriff auf die Natur“

Die norwegische Matrosenstation Kongsnaes im Januar 2021 kurz vor der Fertigstellung. Quelle: Rainer Schüler

Umfangreiche und kostenintensive Sanierungs- und Restaurierungsaktivitäten richteten sich „nicht nur auf die Wiederherstellung dieser norwegischen Visitenkarte in der Potsdamer Welterbelandschaft“, sondern „auch auf die authentische Wiederherstellung der dieses Bauensemble rahmenden Naturlandschaft“.

Vorsätzliche Fällmaßnahmen seien vor diesem Hintergrund „nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Bau- und Gartendenkmalpflege“, so Linckersdorf, sondern „auch ein Angriff auf die Natur“.

Die Uferlandschaft des Jungfernsee mit ihren Hecken, Büschen und Bäumen sowie dem Schilfgürtel sei nicht nur ein Schutzgebiet, sondern derzeit auch Brutstätte zahlreicher Vögel.

Fürsorge für Fledermäuse

Einerseits folge er den Vorgaben des Naturschutzes mit hohem Aufwand, so Linckersdorf mit Verweis auf 63 Vogelnistplätze sowie zahlreiche Fledermausquartiere in der Matrosenstation, „andererseits muss ich feststellen, dass im Uferbereich auf meinem Grundstück Natur vernichtet wird“.

Die Fällmaßnahmen, so Linckersdorf, seien „nicht durch Fahrlässigkeit begründbar“. Er vermutet den Vorsatz von interessierter Seite für einen ungehinderten Blick auf den Jungfernsee. Namen wollte er nicht nennen.

Von Volker Oelschläger