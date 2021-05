Zentrum Ost

Der Investor des Neubauviertels „Am Humboldt-ring“ wird einen erheblichen Teil der Ersatzpflanzungen für das im Februar gerodete Nuthewäldchen vor Ort leisten. Das hat das Rathaus auf Anfrage der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Saskia Hüneke mitgeteilt.

Auf den Flächen im Eigentum des Investors sei im Bebauungsplan eine etwa 5400 Quadratmeter große Grünfläche festgesetzt, die gemäß den Festsetzungen „zu begrünen und dauerhaft zu erhalten“ sei.

Neupflanzung innerhalb von zwei Jahren

Zugesagt wird in der Antwort zudem, dass die Fläche in unmittelbarer Nähe des Uferwegs an der Havel „innerhalb von zwei Jahren nach Inanspruchnahme der Waldumwandlung“ entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes und einem mit der Stadt abzustimmenden Freiflächengestaltungsplan „wiederherzustellen ist“.

Zudem seien für das geplante Neubauviertel selbst umfangreiche Festlegungen zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie zur Dachbegrünung getroffen worden, die als wohnungsnahes Grün konzipiert sind, ebenso aber auch eine Ausgleichsfunktion für gerodete Flächen erfüllen.

Nisthilfen in Ortsnähe

Insgesamt, schreibt die Verwaltung, könnten so rund zwei Drittel des „Eingriffs“ im Gebiet selbst ausgeglichen werden. Im Bereich der öffentlichen Grünflächen, die als Biotopflächen geschützt würden, seien zudem erste artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt worden.

Erwähnt wird das Anbringen von Nisthilfen, um die „durch die Baumaßnahmen ausgelösten Verluste von Brut- und Lebensstätten ortsnah kompensieren“.

Waldumbau in Groß Glienicke

Für das verbleibende Drittel der gebotenen Ersatzpflanzungen werden laut Stadt forstrechtliche Waldausgleichsmaßnahmen in Anrechnung gebracht. Dieser Teil könne nicht im unmittelbaren Umfeld geleistet werden.

Doch auch damit blieben die Investoren im Stadtgebiet. Die von ihnen finanzierten Leistungen für waldverbessernde Maßnahmen und ökologischen Waldumbau kämen Flächen im Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke zugute.

Die Fällung des Nuthewäldchens zwischen Havelweg, Nuthe-Schnellstraße und dem Wohngebiet Zentrum Ost für das Neubauviertel Am Humboldtring hatte im Februar dieses Jahres eine stadtweite Protestwelle ausgelöst.

