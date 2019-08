Am Stern

Es bleibt beim Umzug der letzten Schüler der Coubertin-Oberschule am Stern in die Käthe-Kollwitz-Schule in Potsdam-West. Die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) erklärte am Mittwochabend im Hauptausschuss, dass sich das staatliche Schulamt und die Stadt als Schulträger einig seien, „dass das die beste Lösung für die Schüler der Coubertin-Schule ist.“ Die Oberschule wird 2021 geschlossen, das Gebäude schon heute durch die neue reformpädagogische Montessori-Gesamtschule genutzt.

Kein geordneter Schulbetrieb mit nur zwei Klassen möglich

Nur zwei 10. Klassen werden im Schuljahr 2020/21 am Stern verbleiben. Das seien zu wenige, um einen geordneten Schulbetrieb und damit die Lehrerzuteilung aufrecht zu erhalten. An der Kollwitz-Schule hätten die Schüler zudem die gleiche Schulform.

Aubel bekräftigte, dass schon beim Auflösungsbeschluss der Schule 2014 der Umzug an die Käthe-Kollwitz-Schule angedacht war. Sie lässt nun prüfen, warum die Eltern erst unmittelbar vor den Sommerferien darüber informiert wurden.

Elternfreundliche Lösung bei der Fahrtkosten-Frage angekündigt

Die Eltern bemängelten in einem offenen Brief, dass die Schüler ihr letztes Schuljahr außerhalb des gewohnten Umfelds am anderen Ende der Stadt absolvieren müssen. Für die Fahrtkostenfrage versprach Aubel „sehr elternfreundliche Lösungen“. Sie werde sich in einem Brief an die Eltern wenden, sobald die Prüfungen abgeschlossen sind.

Von Peter Degener