Potsdam

Der Corona-Protest im Land wächst. Auch in Potsdam hat es bereits zwei „Lichterspaziergänge“ gegeben, beide Aktionen richteten sich gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen, waren unangemeldet. Zu einer dritten Versammlung am Freitag wird über Social-Media aufgerufen – wer dahinter steht, ist allerdings unbekannt.

Verfassungsschutz warnt vor Organisatoren der Corona-Proteste

Der Brandenburgische Verfassungsschutz fürchtet, dass rechte Netzwerke und bekannte Rechtsextreme derartige Demonstrationen nutzen oder sogar organisieren, um ihre Themen anschlussfähig zu machen und besorgte Menschen auf die Straße zu bringen, um gegen die Demokratie vorzugehen. Der Chef des Verfassungsschutzes Jörg Müller betonte dazu kürzlich im Rbb-Rundfunk: „Nicht jeder, der hingeht, ist ein Extremist.“

Während die Aufrufe in Cottbus schon mehr als 3000 Menschen mobilisieren, waren die Teilnehmerzahlen in Potsdam noch überschaubar. Zuletzt hatten sich am Montagabend 80 bis 100 Teilnehmern unangemeldet am Brandenburger Tor versammelt. Weil gegenüber der Polizei niemand Verantwortung für die Demonstration übernahm, wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Die Polizei löste die Veranstaltung auf und forderte die Menschen auf, den Platz zu verlassen. „Weitere polizeiliche Maßnahmen vor Ort waren nicht notwendig“, erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage. Ähnlich war es am Mittwoch zuvor, wo unangemeldet rund 100 Menschen demonstrierten.

Potsdamer Politiker fordern Durchgreifen der Polizei und regen gegenproteste an

Doch in der Potsdamer Stadtpolitik stellt sich die Frage, wie man mit diesen Demonstrationen umgehen soll – vor allem, wenn die Zahl der Teilnehmer wächst.

SPD-Fraktionschef Hagen Wegewitz sagt: „Das sind nach allem, was wir wissen und beobachten, keine harmlosen Spaziergänge, die durch das selbstverständlich geltende Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gedeckt wären. Es sind von niemandem verantwortete, nicht angemeldete und damit illegale Demonstrationen, die sich schnell radikalisieren.“ An zahlreichen Orten sei es bereits zu „gewalttätigen Übergriffen“ gekommen. Die Polizei müsse dem „mit entsprechender Konsequenz und Härte“ begegnen.

Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg hält es vor allem nötig, aufzuklären – einerseits zur Pandemie und den Impfungen – man müsse den Demonstranten aber auch „klarmachen, welche Strukturen und Akteure diese Proteste initiieren und befeuern, ohne jeden Teilnehmer in die rechtsradikale Ecke zu stellen“. Wollenberg spricht sich zudem für Gegenproteste aus: „Auf keinen Fall darf diesen Protesten die Straße überlassen werden – sie brauchen deutlichen Widerspruch. Wenn wir dazu schweigen, bestärken wir diese Gruppen nur in der irrigen Annahme, sie sprächen für die Mehrheit der Gesellschaft.“

Die Wählergruppe Die Andere erklärt, dass auch sie Kritikpunkte an der Corona-Politik habe und die Versammlungsfreiheit für unverzichtbar halte. „Gleichzeitig wenden wir uns gegen die Verbreitung von wissenschaftsfeindlichem Geschwurbel und Nazipropaganda. Wer berechtigte Kritik an staatlichen Maßnahmen üben will, muss klare Grenzen setzen und darf Verschwörungsmythen und Antisemitismus keinen Raum bieten“, sagt Lutz Boede. „Hier sehen wir erhebliche Defizite bei den Lichterspaziergängen in Potsdam. Deshalb halten wir Gegenproteste für legitim und wichtig.“

Grüne fordern Klarheit, wer hinter den Demos steht

Die Grünen fordern Klarheit, „wer die Demo veranstaltet, welche Inhalte durch die Initiatoren vertreten werden und ob die Verantwortlichen den Missbrauch ihrer Aktion unterbinden.“ Sie fordern die Teilnehmer auf: „Lassen Sie sich impfen! Wenn Sie meinen, demonstrieren zu müssen, lassen Sie sich nicht von Rechtsaußenaktionen vereinnahmen!“, so die Fraktionschefs Saskia Hüneke und Gert Zöller.

Für die CDU haben Ordnung und Sicherheit die höchste Priorität: Fraktionschef Matthias Finken fordert die Teilnehmer allein dazu auf, „die für Versammlungen und Aufzüge geltenden Regeln“ einzuhalten. Verstößen gegen Auflagen soll die Polizei laut CDU „mit Augenmaß konsequent begegnen.“

Von Peter Degener