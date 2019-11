Fünf Monate, nachdem Unbekannte mit einem präparierten Jeep die Eingangstür des Baumarktes durchbrochen, im Inneren schwere Verwüstungen angerichtet und ein Feuer gelegt hatten, ist der Hornbach in Marquardt fast komplett saniert. Poller sollen nun vor dem Eingang Schutz bieten.

Angriff auf Baumarkt in Marquardt - Unbekannte brachen mit Jeep durch Eingang: Hornbach baut Poller vor den Markt