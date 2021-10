Unbekannte legen Feuer in Potsdamer Gartensparte

Babelsberg

Brandstiftung in einer Babelsberger Gartensparte am Horstweg: In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte dort einen Holzstapel angezündet. Als Meldezeit vermerkt die Polizei 05:04 Uhr; betroffen war eine Sparte neben dem Lidl-Markt.

Das Feuer war vom Holzstapel auf einen Geräteschuppen übergesprungen, der am Dach und einer Gebäudeseite beschädigt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und Schlimmeres verhindern.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Von maz-online/rai