Potsdam

Vier Geldautomaten in Potsdam sind übers Wochendende manipuliert worden. Am Sonntag erfuhr die Polizei, dass ein Automat in der Straße Am Kanal mit einer aufgeklebten Leiste versehen war und so das Geld nicht auswarf.

Am Montagmorgen wurde ein weiterer Fall bei einem Geldautomaten im Erlenhof im Schlaatz bekannt. Weiterhin betroffen war ein Geldautomat in der Jägerstraße, bei dem das Geldausgabefach beschädigt war. Und bei einem Automaten in der Friedrich-Ebert-Straße wurde das Geldausgabefach manipuliert. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren.

Von MAZonline