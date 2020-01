Innenstadt

Am Bassinplatz in der Potsdamer Innenstadt kam es am Freitagabend zu einem schweren Raub. Gegen 22 Uhr bestahlen drei Unbekannte zwei 15-Jährige mit Hilfe eines Messers. Sie hielten ihnen die Klinge hin und forderten die persönlichen Gegenstände der Jugendlichen. Die Täter erbeuteten Tabak, Zigaretten und einen Fan-Schal. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die drei Unbekannten ein.

Von MAZonline