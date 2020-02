Potsdam

Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht zu Sonnabend eine Mülltonne am Rewe-Markt im Stern in Brand gesteckt. Durch die entstehende Hitze wurde die Fassade des Supermarktes in Mitleidenschaft gezogen.

Es erfolgte eine Anzeigenaufnahme und die Übergabe des Tatortes an die Kriminalpolizei, die noch vor Ort ihre Ermittlungen aufnahm. Zu beklagen ist bislang lediglich Sachschaden in aktuell noch unbekannter Höhe.

Von MAZonline