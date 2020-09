Innenstadt

In der Jägerstraße hat ein Unbekannter am Samstagabend Gold- und Silberwaren im Wert von rund 30.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am berichtet, nutzte er die Unaufmerksamkeit einer Autofahrerin aus, die vor einem Antikladen ihr Auto mit den Wertgegenständen belud, dabei aber die Beifahrertür ihres VW nicht verschloss. Die Gegenstände befanden sich in einer Holzkisten. Die Tat passierte gegen 19.35 Uhr.

Von maz-online/ rai