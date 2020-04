Potsdam

Unbekannte Täter schlugen am Mittwochmittag in der Erich-Weinert-Straße in Potsdam die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines Funkstreifenwagens der Polizei ein. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Die Polizisten bemerkten den Schaden, als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten. Die Polizei ermittelt nun wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich an die Inspektion Potsdam unter der Rufnummer 0331/5 50 80 zu wenden.

