Bauzaun vor dem Seesportclub

Babelsberg

Das Bootshaus des Seesportclubs im Park Babelsberg wird erst abgerissen, wenn die Stadtverordneten den Umbau und den zugrunde liegenden Grundstückstausch zwischen Stadt und Stiftung per Beschluss genehmigt haben. Das hat Stiftungssprecher Frank Kallensee am Montag auf MAZ-Anfrage bekräftigt.

Nach Informationen des Netzwerkes „Stadt für alle“ wolle die Stiftung noch in dieser Woche „mit dem umstrittenen Abriss der Gebäude am Strandbad und Seesportklub Potsdam beginnen“: „Am Dienstag soll ein Bauzaun aufgestellt werden, am Mittwoch der Abriss beginnen“, heißt es auf der Internetseite des Netzwerkes, das der Stiftung „Ignoranz“ vorwirft.

Anzeige

Verschiedene Initiativen und Gruppen aus der Stadtgesellschaft rufen laut Netzwerk dazu auf, „diesen Abriss zu verhindern und fordern ein Moratorium für alle Bauarbeiten für dieses Projekt“.

Weitere MAZ+ Artikel

Stiftungssprecher Kallensee bestätigte auf Nachfrage, das am Dienstag der Bauzaun kommt. Im übrigen liefen die Planungen: „Um dem zwischen der Landeshauptstadt Potsdam, dem Potsdamer Seesportclub und unserer Stiftung ausgehandelten Kompromissvorschlag Genüge zu tun, laufen alle planerischen Maßnahmen für den Rückbau des im Eigentum unserer Stiftung befindlichen und bislang noch vom Potsdamer Seesportclub genutzten Gebäudes fristgemäß weiter.“

Die Leistung sei ausgeschrieben und die Angebote geprüft worden, die Beauftragung der ausführenden Firma sei erfolgt: „Wir gehen derzeit noch davon aus, dass sowohl der Vor-Ort-Termin als auch die Stadtverordnetenversammlung vor dem Beginn der Abrissarbeiten stattgefunden haben.“

Wie berichtet, wurde der von den Stadtverordneten geforderte Vor-Ort-Termin vor der Abstimmung zum Grundstückstausch wegen der Corona-Pandemie kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben.

Mit dem Grundstückstausch sollen die Areale von Strandbad und Seesportclub fusioniert und bis 2023 neu gestaltet werden. Die Stiftung will den Nordteil der alten Liegenwiese mit der Rekonstruktion eines Panoramaweges „Drive“ in die Parklandschaft reintegrieren. Gegen die Pläne gibt es wegen der Verkleinerung des Strandbades massiven Protest aus der Bürgerschaft.

Lesen Sie auch

Von Volker Oelschläger