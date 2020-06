Innenstadt

Am Mittwochmorgen wurden bei zwei Unfällen in der Potsdamer Innenstadt mehrere Radfahrer verletzt. So stießen gegen 6 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße auf Höhe des Hauptbahnhofs zwei Radler zusammen. Beide Männer, im Alter von 28 und 49 Jahren, wurden hierbei verletzt. Sie kamen mit Kopfverletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Etwa eine Stunde später, gegen kurz nach 7 Uhr, stießen auf Höhe des Landtages zwei Radfahrer zusammen. Auch hierbei wurden beide, eine 21-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann, verletzt. Sie wurden vor Ort ambulant medizinisch versorgt und anschließend entlassen.

Von MAZonine/axe