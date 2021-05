Potsdam

Fast täglich sind Fahrräder in Potsdam in Unfälle verwickelt, einmal schon starb ein Radfahrer – am 31. März auf den Nuthedamm unter einem Lkw. Potsdams neuer Polizeichef will daher für mehr Radler-Sicherheit auf den Straßen der Landeshauptstadt sorgen.

Potsdams Polizeichef seit 1. April im Amt

Nur einen Tag nach dem tödlichen Unfall trat Christan Hylla sein Amt als Leiter der Polizeiinspektion an. „Mir fiel sofort die hohe Unfallzahl im Zusammenhang mit Fahrradfahrern hier in der Stadt auf und auch, dass die Fahrradunfälle oft schwere Verletzungen zur Folge haben“, sagt der 44-Jährige, der nun 350 Beamte unter sich hat, „ich denke, da sollte man was tun. Potsdam wird zunehmend eine attraktive Stadt für Fahrradfahrer.“

Christian Hylla (44) ist Leiter der Polizeiinspektion Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Am Mittwoch ist die Polizei in Aktion getreten – zum bundesweiten Tag der Radsicherheit. In dunkelblauer Hose und dunkelblauer, dicker Jacke mit dem auffälligen Schriftzug „Polizei“ auf dem Rücken steht Hylla an diesem stürmischen Tag in der Breiten Straße vor dem Landtag. Dort kontrollieren seine Kollegen die Radfahrer. Sie seien Teil der Maßnahmen, um Potsdam sicherer für Radfahrer zu machen, sagt Hylla: „Wir werden die Fahrradfahrer noch mehr sensibilisieren in Hinblick auf die Gefahren. Und dazu gehört auch, sie direkt anzusprechen, präsent zu sein.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Christian Hylla ist selbst Radfahrer. Der zweifache Vater freut sich darüber, dass er seinen Weg zur Arbeit von Bornim in die Innenstadt nun mit dem Zweirad machen kann und nicht mehr drei Stunden täglich im Auto verbringen muss. Zuvor war der Potsdamer nämlich sechs Jahre lang Leiter der Polizeiinspektion Süd im Landkreis Dahme-Spreewald. Wenn er auf dem Drahtesel unterwegs ist, fällt ihm auf, dass etwa zwei Drittel der Radfahrer keinen Helm tragen. Der gehört für Hylla jedoch zur Sicherheit auf dem Rad dazu. „Wir werden in unseren Gesprächen mit den Radfahrern deswegen zukünftig auch das Thema Helm verstärkt ansprechen.“

Fahrradkontrollen in der Landtagskurve

Bei der Kontrolle an der Landtagskurve geht es aber um etwas anderes, so Hylla: „Hier achten wir vor allen Dingen auf die Ampel. Viele fahren bei Rot über die Straße. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, die wir mit einem Bußgeld ahnden.“ Andere Gründe: zu schnelles Fahren, Handy in der Hand und Kopfhörer in den Ohren.

Polizei-Fahrradkontrolle vor dem Landtag in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Potsdams Polizeichef will auch verstärkt radelnde Polizisten setzen – sogar auf E-Bikes. „Wenn man sich um die Sicherheit im Radverkehr kümmern will, kommt man an dem Thema nicht vorbei“, sagt Hylla. Seit vorigem Jahr läuft ein Test mit zwei E-Bikes. Im Moment seien sie nahezu täglich in Teltow im Einsatz. „Wir können so den Radfahrern auf Augenhöhe begegnen“, sagt Hylla. Der Test laufe erfolgreich. Daher seien auch in Potsdam verstärkt Beamte mit Rädern unterwegs.

Radfahrer via Facebook sensibilisieren

Hylla ist die Prävention mindestens genauso wichtig wie, die Sünder auf frischer Tat zu ertappen. Dafür möchte er die sozialen Netzwerke nutzen. Nicht nur Radfahrthemen, sondern auch Tipps gegen Wohnungseinbrüche oder Betrügereien mit Senioren sollen bei Facebook, Twitter und Co. eine zunehmender Rolle spielen. „Wir werden damit wahrscheinlich nicht jeden erreichen“, sagt Hylla, „insbesondere die Älteren. Aber ich sehe es als Chance, mal etwas humoristischer an die Sachen zu gehen, zu zeigen, dass wir auch nur Menschen sind, dass wir auch humorvoll sein können.“ Wichtig sei dabei allerdings stets, dass kein persönliches Schicksal hinter einem Post stehe und die Ernsthaftigkeit des Polizeijobs gewahrt bleibe. „Es wird ein Balanceakt, aber da habe ich Lust drauf.“

Sperrung für Radler in der Leipziger Straße Ab heute wird die Leipziger Straße in der Templiner Vorstadt für Radler gesperrt – und zwar für zwei Wochen. Grund:Die Straße wird im Bereich der Baustelle für das Wohnviertel und den Hotelbau für alle Verkehrsteilnehmer zu schmal, als dass sich Fußgänger und Radfahrer einen Weg teilen könnten. Die Unfallgefahr ist nach Einschätzung der Stadt zu hoch. Der Gehweg bleibt frei. Radfahrersollen absteigen und ihr Gefährt ein Stück schieben – oder sie nutzen die offizielle, aber beschwerliche Umleitung über den Brauhausberg. In den nächstenzwei Wochen wird eine Asphaltschicht aufgebracht. Danach sei der Radweg „wieder ohne Einschränkungen nutzbar“, kündigt die Stadt an.

Neben der Sicherheit für Radfahrer will sich Hylla auch verstärkt um um das Bahnhofsumfeld und die Freundschaftsinsel kümmern. Sie gelten vor allem in den warmen Monaten als Orte, an denen viele Ordnungswidrigkeiten oder gar Verbrechen passieren. „Die Freundschaftsinsel ist einfach ein beliebter Treffpunkt für Jugendgruppen. Und wenn dann hier gechillt wird und viele Leute unterwegs sind, dann entstehen auch zwischenmenschliche Probleme. Dann sind Gewalt, Vandalismus und Drogen ein Thema.“ Wegen der Nähe zum Bahnhof gehöre dessen Umfeld zu diesen Problemen dazu.

Ähnliche Probleme gebe es auch an der Regattastrecke in Werder und in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf, die allesamt in Hyllas Zuständigkeitsbereich fallen. Und was dagegen tun? „Wir werden präsent sein und Gesicht zeigen“, sagt Hylla. Das gab es allerdings zuvor auch schon. „Ich möchte in Zukunft zumindest zu den Schwerpunktzeiten Kräfte im Einsatz haben und einfach mal schauen, wie sich die Lage entwickelt“, sagt er weiter.

Er sei froh, dass ihm für die Bearbeitung der Probleme ein Team zur Verfügung stehe, das ihn sehr gut aufgenommen habe, erzählt Christian Hylla. „Ich erlebe hier ein funktionierendes Team, in dem eine effektive, gute und zügige Zusammenarbeit herrscht.“ Das helfe ihm sehr, sich auf die drängenden Themen zu konzentrieren.

Von Annika Jensen