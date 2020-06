Potsdam West

Für eine knappe Stunde ging am Dienstagvormittag nichts mehr auf den Straßenbahngleisen in Richtung Pirschheide. Sie waren nach einem Unfall blockiert. Der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) twitterte die Störungsmeldung.

Wie die Polizei auf MAZ-Anfrage bestätigte, hatte es einen Verkehrsunfall auf der Strecke gegeben. In der Zeppelinstraße waren auf Höhe des Kaufland-Einkaufszentrums ein Auto und eine Straßenbahn kollidiert. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Unterbrechung auf den Tramlinien 91 und 94 konnte gegen 10.30 Uhr aufgehoben werden, allerdings kam es noch zu Verzögerungen.

Von Alexander Engels