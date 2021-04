Unfall: Fußgänger in Potsdam von Bus erfasst

Nedlitz

Ein Mann wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall an der Haltestelle Campus Jungfernsee in Nedlitz verletzt. Er lief vor einen Bus.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 6 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 58-jährige Busfahrer mit dem zu diesem Zeitpunkt leeren Linienbus gerade aus der Wendeschleife an die Haltestelle heran. Unvermittelt sei der 63 Jahre alte Fußgänger auf die Straße getreten. Trotz Vollbremsung kam es zur Kollision. Der Fußgänger wurde vom Bus erfasst und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Rettungskräften brachten ihn ins Krankenhaus.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum der Mann auf die Straße ging, obwohl der Bus gerade einfuhr, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es wurde eine Unfallanzeige aufgenommen

Von MAZonline