Ferch

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 10 an der Abfahrt Ferch in Richtung Dreieck Potsdam kam es am Sonntagmittag. Ein 52-jähriger Fahrer einer Harley-Davidson war auf der rechten Spur unterwegs und wollte auf die mittlere Spur wechseln. Dabei übersah er den Mercedes eines 58-Jährigen.

Die Fahrzeuge touchierten, woraufhin der Harley-Fahrer die Kontrolle übers Krad verlor. Er stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Schwer verletzt wurde er von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dafür wurde die A 10 in Richtung Potsdam für etwa 30 Minuten gesperrt. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline