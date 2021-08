Nuthetal

Ein Kleinsthubschrauber ist am Donnerstagabend um kurz vor 18 Uhr auf die Autobahn 115 kurz vor dem Dreieck Nuthetal abgestürzt. Die Unfallstelle befindet sich in Fahrtrichtung Süden. Die Abfahrt in Richtung Magdeburg ist derzeit gesperrt.

Die Verletzten Insassen wurden aus dem Wrack gerettet. Quelle: Julian Stähle

Der Hubschrauber befindet sich auf dem Standstreifen. Er ist stark demoliert, liegt auf der Schutzplanke. Mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort.

Es gibt zwei Verletzte. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den Piloten und den Co-Piloten. Sie kommen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Polizei: Misslungene Notlandung auf Autobahn

Die Polizei spricht nicht von einem Absturz, sondern von einer Notlandung auf der Autobahn. Dabei kippte der Kleinsthubschrauber auf die Seite. Die Schadenshöhe ist noch ungeklärt.

Gestartet war das Fluggerät auf dem nahe gelegenen Flugplatz in Saarmund. Kurz nach dem Start bekam der Pilot Schwierigkeiten und musste notlanden. Die Ursache ist unklar.

Feuerwehr sichert Unfallstelle auf der A115

Die Feuerwehr hat die Unfallstelle weiträumig gesichert. Die Brandschützer sorgen dafür, dass vom Treibstoff und elektrischen Gerät keine weitere Gefahr ausgeht. Sie haben Schläuche von den Einsatzfahrzeugen verlegt. Sind mit dem Strahlrohr und Wasser zur Stelle. Die Gefahr ist noch nicht gebannt, unter anderem weil der Tank offenbar voll mit Treibstoff ist.

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Die Verletzten sind aus dem Hubschrauber befreit und werden derzeit im Rettungswagen behandelt.

Unweit der Unfallstelle entfernt befindet sich der Flugplatz Saarmund. Möglicherweise ist der Hubschrauber dort gestartet. Dort herrscht zurzeit ein reger Flugbetrieb, auch über die Einsatzstelle, mit Motorgleitschirmen.

