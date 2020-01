Potsdam

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Nuthestraße in Potsdam in Höhe der Tankstelle. Nach Polizeiangaben fuhr kurz vor 17.45 Uhr ein Auto stadteinwärts auf ein vorausfahrendes Auto auf. Dabei wurden zwei Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Unfall sollen auch drei Kinder beteiligt gewesen sein. Die Unfallursache wird derzeit noch von Einsatzkräften untersucht, so die Polizei. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die Fahrbahn stadteinwärts ab der Abfahrt Horstweg zeitweilig gesperrt werden. Infolge des entstehenden Staus kam es wenig später zu einem weiteren Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos, bei dem aber niemand verletzt wurde.

Die Feuerwehr Potsdam sowie deren Rettungskräfte waren mit elf Einsatzkräften vor Ort. Ihr Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet, teilt die Leitzentrale in Potsdam auf MAZ-Nachfrage mit. In einem Tweet der Feuerwehr war zunächst von einem Unfall stadtauswärts die Rede. Die Gegenfahrbahn war jedoch nicht betroffen.

Von MAZonline