Unfall auf der Heinrich-Mann-Allee: Auto kommt auf der Seite zum Liegen

Potsdam

Auf der Heinrich-Mann-Allee sind am Freitagmorgen zwei Autos kollidiert, weswegen der Tramverkehr der Linie 693 in beide Richtungen kurzzeitig eingeschränkt war.

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Heinrich-Mann-Allee und Am Moosfenn sind zwei Autos kollidiert. Ein Auto ist dabei auf die Seite gekippt und so zum Liegen gekommen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Einer wurde direkt am Unfallort behandelt, der andere wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Heinrich-Mann-Allee. Quelle: Julian Stähle

Laut Polizei sind weder der Autoverkehr noch die Straßenbahnschienen betroffen. Die Verkehrsbetriebe in Potsdam haben dennoch auf Twitter bekannt gegeben, dass die Tramlinie 693 die Station Am Moosfenn kurzzeitig in beiden Richtungen nicht anfuhr. Die Störung ist aber behoben.

Von Jan Russezki