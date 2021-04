Potsdam

Am Dienstagnachmittag kam es nach einem Unfall auf der Heinrich-Mann-Allee zu massiven Verkehrsbehinderungen in der Potsdamer Innenstadt. Gegen 13.20 war der Fahrer eines Geländewagens beim Abbiegen in die Friedrich-Engels-Straße in Richtung stadteinwärts mit einem Regiobus der Linie 607 kollidiert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand, wie die Sprecherin der Polizeidirektion West, Juliane Mutschischk, mitteilt.

Die Polizei nahm den Unfall auf und sperrte für die Dauer der Maßnahme die Kreuzung Heinrich-Mann-Allee/Friedrich-Engels-Straße. Infolge dessen kam es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Auch die Tram- und Buslinien der ViP waren betroffen. Um 14 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

Von Feliks Todtmann