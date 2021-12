Stahnsdorf

Am späten Freitagmittag kam es auf der L40 in Höhe der Anschlussstelle Marggraffshof zu einem schweren Unfall, in dessen Folge die Landstraße in Richtung Potsdam für rund zwei Stunden gesperrt werden musste.

Gegen 13.30 Uhr war ein Pkw aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Kleinwagen überschlug sich daraufhin mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Nach MAZ-Informationen hielten sofort andere Autofahrer an, um den Personen im Wageninneren zu helfen. Diese konnten sich jedoch selbst aus dem Wrack befreien.

Die Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt, konnten sich jedoch slebst aus dem Wrack befreien. Quelle: Julian Stähle

Etwas später waren Notärzte, weitere Rettungskräfte und Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Teltow vor Ort. Selbst ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die Unfallopfer wurden medizinisch versorgt und mit teils schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Derweil sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Teltow die Unfallstelle und säuberten die Fahrbahn.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde am Freitagmittag zur Unfallstelle geordert. Quelle: Julian Stähle

Bis der Unfall aufgenommen und die Aufräumarbeiten vergingen rund zwei Stunden, in denen in Fahrtrichtung Potsdam nichts ging. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und es bildete sich ein Stau.

Kurz nach dem Unfall kam es im abbremsenden Verkehr zu einer leichten Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Verletzt wurde dabei niemand. Quelle: Julian Stähle

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro, der Kleinwagen ist ein Totalschaden.

