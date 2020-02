Unfall auf der Potsdamer Chaussee

Potsdam

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mussten am Dienstag gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Als die Einsatzkräfte vor Ort in der Potsdamer Chaussee eintrafen, war eine kleine Arbeitsmaschine abgerissen und umgekippt. Bei der Maschine handelt es sich um einen Baum-Häcksler, der an einem Lkw befestigt war.

Als der Lkw um die Kurve fuhr, riss die Maschine ab und kippt auf die Seite. Durch den Unfall liefen großflächig Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr gebunden werden mussten. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn mit Ölbindemittel und übergab die Einsatzstelle an die Polizei.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Kreuzungsbereich war für etwa 20 Minuten gesperrt.

Von MAZ online