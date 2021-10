Michendorf

Ein Auto ist am Sonntagmorgen in Michendorf in einen Rettungswagen in Alarmfahrt gekracht. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung der B2 mit der Auffahrt zur A10.

Auto fährt bei Grün los

Der Rettungswagen war nach bisherigen Informationen mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung eingefahren. Er kam mit einem Patienten an Bord und wollte ins Krankenhaus nach Potsdam. Zwar hatte der Fahrer abgebremst, auch weil seine Ampel Rot zeigte, doch das von der Seite kommende Auto war schon losgefahren. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision. Den genauen Unfallhergang müssen Ermittlungen der Polizei klären.

Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme gesperrt. Quelle: Julian Stähle

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt, die Personen im Rettungswagen blieben verschont. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Autofahrer sowie den Patienten aus dem Unfall-Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei untersuchte den Hergang des Zusammenstoßes.

Der beschädigte Rettungswagen. Quelle: Julian Stähle

Die Feuerwehren aus Michendorf und Wildenbruch sicherten die Unfallstelle, klemmten die Batterie des Pkw ab und säuberten die Fahrbahn. Dafür war die Kreuzung für 30 Minuten voll gesperrt. Beide Unfall-Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Von MAZonline/axe