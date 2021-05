Babelsberg

Aus gesundheitlichen Gründen ist eine Autofahrerin am Samstag in Babelsberg von der Fahrbahn abgekommen, mit einer Radfahrerin zusammengestoßen und hat dabei zwei Verkehrszeichen umgefahren. Der Vorfall ereignete sich am späten Vormittag in der Karl-Liebknecht-Straße, das Auto stand noch zwei Tage danach unbewegt dicht gequetscht an einem der Verkehrsschilder.

Ein „gesundheitlicher Notfall“

Was die genaue gesundheitliche Ursache für den Unfall war, konnte die Polizei am Montag nicht sagen, in ihrer Mitteilung schreibt sie von einem „gesundheitlichen Notfall“. Fakt sei aber, dass die Fahrerin von der Fahrbahn ab kam und in den Gegenverkehr fuhr. Hier stieß sie zunächst mit einer Radfahrerin zusammen, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Anschließend rammte die 59-jährige Pkw-Fahrerin die zwei Verkehrszeichen und kam dann erst zum Stehen.

Sie wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die leicht verletzte 28-jährige Radlerin wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Von MAZonline