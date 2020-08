Grube

In der Nacht zu Freitag wurde ein junger Kradfahrer bei einem Unfall auf der Wublitzstraße verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 19-Jährige auf seinem Leichtkraftrad in Richtung Golm unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor und stürzte.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und war nicht ansprechbar. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er das Krad unter Alkoholeinfluss, ohne das Wissen des Eigentümers und ohne Führerschein gefahren ist. Wegen des Unfalls kam es zeitweise zur Vollsperrung der Fahrbahn. Für die Unfallursachenermittlung kam ein unabhängiger Gutachter vor Ort, das Krad wurde sichergestellt.

Von MAZonline